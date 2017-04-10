Mitsubishi Electric üç dalda Guinness dünya rekoru kırdı

Teknoloji devi Mitsubishi Electric; en hızlı asansör, bir binada bulunan en uzunseyahat mesafesine sahip asansör ve en hızlı çift katlı asansör olmak üzere üç ayrı kategoride Guinness Dünya Rekoru kırdı. 632 metre yüksekliğiyle Çin’in en uzun binası olan Şanghay Kulesi’nde bulunan bu asansörler, geliştirilmiş güvenlik, üst düzey sürüş konforu, sessiz çalışma ve enerji tasarrufu avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

Mitsubishi Electric, Çin’in Şanghay kentindeki Pudong Lujiazui Finans ve Ticaret Bölgesi’nde bulunan ve 632 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek gökdeleni olan Şanghay Kulesi’ndeki asansörleriyle üç dalda Guinness Dünya Rekoru kırdı. Dünyanın en hızlı asansörüne, bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansörüne ve en hızlı çift katlı asansörüne imza atan Mitsubishi Electric, Guinness World Records (Guinness Dünya Rekorları) şirketi tarafından onaylanan rekor sertifikalarını Tokyo’da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen törenle aldı.

Saatte 73,8 kilometre ile dünyanın en hızlı asansörü

Mitsubishi Electric’e dünyanın en hızlı asansörü rekorunu kazandıran asansör, dakikada 1.230 metre ve saatte 73,8 kilometre hıza ulaşarak Şanghay Kulesi’nin ikinci bodrum katından 119’uncu kattaki seyir terasına yalnızca 53 saniyede çıkabiliyor. Rekor hıza, hem asansörde yeni ekipmanların geliştirilmesi hem de hız yöneticisi, fren cihazı ve tampon gibi emniyet cihazlarında iyileştirmeler yapılması sayesinde ulaşıldı.

Bir binada bulunan seyahat mesafesi en uzun asansör ve en hızlı çift katlı asansör

Kulenin üçüncü bodrum katı ile 121’inci kat arasındaki 578,55 metre uzunluğa sahip iki acil durum asansörü bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansör rekorunu kırdı. Giriş katından 101’inci kattaki otel lobisine dakikada 600 metre ve saatte 36 kilometre hızla çıkabilen sekiz asansör ünitesi ise en hızlı çift katlı asansör olarak Guinness’e adını yazdırdı.

Güvenlik, sürüş konforu, sessizlik ve enerji tasarrufu bir arada

İleri teknolojisiyle asansörlerin hızını çarpıcı bir şekilde arttıran Mitsubishi Electric, aynı zamanda geliştirilmiş güvenlik, üst düzey sürüş konforu, sessiz çalışma ve enerji tasarrufu avantajları da sağlıyor. Mitsubishi Electric’in ürettiği dünyanın en hızlı asansörleri, çok uzun seyahatler için tasarlanmış ve yüksek dayanıklılık sunan özel bir halat ile kablo sistemine sahip. Daha fazla sürüş konforu için titreşimin ve gürültünün azaltıldığı asansörlerde, yüksek hızlı seyahat sırasında kabin içerisindeki hava basıncı kontrol cihazı sayesinde ayarlanarak kulak ağrısı gibi rahatsızlıklar engelleniyor. Enerji verimli, sabit manyetik alan içeren motorlara sahip asansörlerde, iki kontrol panelinin paralel çalışması sayesinde enerji tasarrufu için yeniden üretilen gücü kullanıyor. Güvenlik cihazları ise acil durumlarda bile ultra yüksek hızlı ve çok uzun asansörler için güvenli fren imkanı sunuyor.