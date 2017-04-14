Mobil bankacılığı kullananların sayısı 7 milyon arttı

Milyonlarca kişi, bankacılık işlemlerini sadece mobil cihazlardan yapıyor, TV içeriklerine sadece mobil cihazlardan ulaşıyor; büyük reklam verenler mobil pazarlama bütçelerini düzenli olarak artırıyor. Mobil teknolojilerin getirdiği ve hayatımızı etkileyen dönüşüm, pazarlama dünyasında da hızlı bir şekilde yaşanıyor. Mobil pazarlamanın liderleri, bu dönüşümün geldiği noktayı çarpıcı verilerle anlatıyor.

Mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin gelişimine öncülük eden MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye İcra Kurulu üyeleri, Webrazzi Mobil 2017 etkinliğinde, mobil kullanım ve pazarlamanın geldiği noktayı anlattılar.

MMA Türkiye İcra Komitesi üyelerinin katıldığı ve Zehra Öney moderasyonunda gerçekleşen panelde, Işık İlhan, Haymi Behar ve Handem Çelenkler panelist olarak yer aldılar. Panelde, mobil kullanımın özellikle bankacılık, hızlı tüketim maddeleri ve medya gibi öncü sektörlerde geldiği yer hakkında bilgiler paylaşıldı.

MMA Türkiye İcra Komitesi üyesi Zehra Öney, panele başlarken, kurumların mobil teknolojiler sayesinde müşterileriyle daha yakın ve daha verimli çalışabildiğini dile getirdi. Öney, “Tüm dünyada mobilin gücü hayat tarzımızı dönüştürüyor. 50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren MMA’in misyonu da bu dönüşüme ve pazarlamanın inovatif gelişimine mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamaktır. 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren MMA Türkiye de bu alanda küresel bilgi birikimini ülkemize taşıyor ve 100’e yakın üyesiyle mobilin gelişimine ciddi katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Mobil Bankacılıkta Çarpıcı Büyüme

Mobil Pazarlamanın gelişimine yön veren MMA’in (Mobile Marketing Association / Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye oluşumunun Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Bankası Direkt Bankacılık Yöneticisi Işık İlhan, bankanın 2,7 milyon müşterisinin sadece mobil bankacılığı kullandığını belirtti. Bankacılık sektöründe 1990’ların sonlarında başlayan dijital dönüşümün, günümüzde mobil platformlara odaklandığını belirten İlhan, bankaların mobil dönüşüm ve mobil teknolojilere büyük önem verdiğini belirtti. Tüketicilerin mobil teknolojilere olan ilgisini, “2015’in son çeyreği ile 2016’nın son çeyreği arasında sektörde aktif mobil bankacılığı kullanan insan sayısı 7 milyon arttı” sözleriyle vurgulayan Işık İlhan, Garanti Bankası olarak aktif dijital müşteri sayımız 5,1 milyonken bu kullanıcıların 4,1 milyonu mobilde aktif olarak görünüyor. Bunun yanı sıra 2,7 milyon müşterimiz işlemlerini sadece mobil uygulama ile yapıyor; başka herhangi bir kanala ihtiyaç duymuyor” dedi.

Işık İlhan, bankacılık, tüketici ürünleri, teknoloji, reklamcılık, medya gibi sektörlerin öncü kuruluşlarla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunan MMA Türkiye’nin, Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması olarak araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla gelişime katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

TV İçeriğinin 3’te 2’si Mobil Üzerinden Takip Ediliyor

Doğan TV Holding Dijital Reklam ve Satıştan Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Haymi Behar da mobil dönüşümün medya sektörüne yansıması hakkında bilgiler verdi. Medya kuruluşlarının temel görevinin, kaliteli içeriği kullanıcıya her platform üzerinden oluşturmak olduğunu belirten Behar, “Dünya genelinde dijitale rağbet ve bu doğrultuda yaşanan bir mobil dönüşüm var. Medya, doğası gereği bu değişimlere en hızlı şekilde ayak uydurması ve diğer sektörlere de yol göstermesi gereken sektördür” dedi.

Mobil medya tüketimi hakkında, CNN Türk’e dair rakamlar veren Behar, şunları söyledi: “Televizyon üzerinden haber takip eden izleyici sayısının oldukça yüksek olduğu biliniyor. Gerek sosyal medya mecraları gerekse diğer dijital mecralarda en çok habere erişilen haber kaynağı olan CNN Türk’e her 10 kişiden 8’i mobilden bağlanıyor. Bu mobil kullanım rakamlarına göre CNN Türk, neredeyse mobil dönüşümünü tamamlamış bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden video ve haber içeriği izlemeleri de oldukça güçlü rakamlara işaret ediyor. CNN Türk içerikleri ve haberlerine günde ortalama 200-250 bin izleyici sadece mobil mecralar vasıtasıyla erişiyor.”

Haymi Behar mobil dönüşümün, bir diğer Doğan TV Holding markası Kanal D’de kendisini gösterdiğini belirtti ve “Geçtiğimiz yıl Kanal D’nin eğlence içerikleri ve dizilerini tüketen her 3 kişiden biri mobilden tüketirken bu yıl mobil tüketim her 2 kişiden biri olmuş durumda” dedi.

Haymi Behar, MMA Türkiye tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, kurum ve kuruluşlara iş hacimlerini ve gelirlerini mobil dönüşümün gücüyle nasıl artırabilecekleri konusunda bilgi ve ilham sağladığını da belirtti.

Dijital Mecra Reklamlarında Aslan Payı Mobil’e Ayrılıyor

Türkiye’nin en büyük reklam veren kuruluşu Unilever’in Çamaşır Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler, dijital reklam harcamalarının, toplam reklam bütçesi içinde yüze 30 bandını birkaç yıl içinde aşmasının beklendiğini belirtti.

Unilever Türkiye’den örnekler veren Çelenkler, dijital mecralar için ayrılan reklam bütçelerinde yüzde 70 payın mobile ait olduğunu belirtti ve “geçen yıla göre bu yıl mobil reklam harcamalarımız 4 kat artmış durumda. Televizyon halen etkisini koruyor ve toplam reklam bütçesinden yüksek bir pay alıyor; ancak iki yıl önce bu oran neredeyse medya bütçesinin tamamına yakındı. Diğer yandan çoklu ekran izlemelerin gelişimi, mobil cihazların önemini daha da artırıyor. Dijital reklam bütçelerimiz düzenli olarak büyüyor, en büyük pay da mobil cihazlar için ayrılıyor Mobil mecralara yönelik iletişimlerimiz ve reklam bütçelerimiz artmaya devam edecek” dedi.

Handem Çelenkler, mobil pazarlama strateji ve uygulamalarında, küresel bilgi birikiminin önemine dikkat çekti ve “MMA Türkiye, bu birikimi ülkemizde taşıyarak, reklam verenlere, ajanslara ve mecralara önemli bir hizmet sağlıyor. Bu oluşumun içerisine yer almak, mobil dönüşümün getirdiği iş ve büyüme fırsatlarını değerlendirme olanağı sunuyor” dedi.