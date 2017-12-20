Mobil ve elektronik imza sayısı üç milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2017 üçüncü çeyrek pazar verilerini açıkladı. Eylül 2017 sonu itibarıyla 2.598.408 elektronik imza ve 476.202 mobil imza olmak üzere toplam 3.074.610 elektronik sertifika oluşturuldu.

E-imza ve mobil imza kullanım alanlarının çoğalması ile artan farkındalık kullanıcı sayısına da yansıyor. E-dönüşüm uygulamaları kamunun ve özel şirketlerin dönüşerek işlevselliklerini artırmalarını sağlarken, bireylerin de yararlanmak istedikleri hizmetlere kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini mümkün kılıyor. E-dönüşümün merkezinde yer alan e-imza ve mobil imza ile bireysel ve kurumsal işlemler çok daha düşük maliyetlerle, daha hızlı ve etkin şekilde yapılabiliyor.

Mobil imza 3,8 oranında yükseldi

BTK verilerine göre, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2.493.101 olan elektronik imza sertifika sayısı, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme oranla yüzde 4,2 artarak 2.598.408’e yükseldi. İkinci çeyrekte 458.726 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,8 seviyesinde artış göstererek 476.202’ye ulaştı.

Kamuya, özel sektöre ve bireylere sağlanan fayda artıyor

Elektronik ve mobil imzanın e-dönüşümün en önemli ve temel basamaklarından biri olduğunu belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Her çeyrekte artan nitelikli elektronik sertifika sayısıyla; kamuya, özel sektöre ve bireylere sağlanan katma değer de artmış oluyor. Kâğıtsız hayatı mümkün kılan, enerji, zaman ve para tasarrufu sağlayan bu ürünler, kurumların en değerli hazinesi olan verinin ve emeğin korunmasına da yardımcı oluyor.” dedi.