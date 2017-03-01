Mobil pazarlamanın liderleri belirlendi

Mobil reklam pazarının da gelişimine öncülük eden MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye’nin yeni yönetim kurulu göreve başladı.

2016 yılında 28,63 milyar dolar olarak gerçekleştiği öngörülen Mobil Pazarlamanın reklam hariç pazar büyüklüğünün tüm sektörlerdeki (Perakende, E-Ticaret, Seyahat, Lojistik, Otomotiv, Finans vb.) yenilikçi mobil pazarlama kullanımları değerlendirildiğinde 2021 yılında 98,85 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Mobil pazarlamanın en önemli parçalarından biri olan mobil reklamın ise geçtiğimiz yıl global ölçekte 100 milyar dolar pazar büyüklüğünü geçtiği tahmin ediliyor. Bu çerçevede mobil pazarlamanın küresel gelişimine yön veren MMA’in (Mobile Marketing Association / Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye oluşumu, 2017 – 2018 çalışma dönemi için Yönetim Kurulunu belirledi.

2016 yılında mobil yatırımların 300 milyon TL’ye, mobil premium display yatırımların ise 120 milyon TL’ye ulaştığı tahmin edilen Türkiye mobil pazarlama sektörünün büyümesi ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için faaliyet gösteren MMA Türkiye’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Garanti Direkt Yöneticisi Işık İlhan, Yardımcısı da Unilever Çamaşır Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Handem Çelenkler oldu. Bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan AdColony Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Volkan Biçer de Onursal Başkan ünvanı ile yönetimde yer almayı sürdürecek.

2018 yılı sonuna dek görev yapacak olan MMA Türkiye Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler ise şöyle: Afşin Avcı (Bullseye Worldwide), Ahmet Kurşunlu (Demirören Medya Grubu), Arda Öztaşkın (Yapı Kredi Bankası), Aslı Atam (Blesh), Aslı Gülen Gündüz (Doğuş Müşteri Sistemleri), Ayten Ateş (Facebook), Banu Barbarosoğlu (Sahibinden), Banu Gören (Turkcell), Berk Peksuz (Cereyan Medya), Burak Yılmaz (Genart Medya), Eda Önsel (MecGlobal), Emre Uğurlu (Perform Group), Ender Özcan (Adjust), Erdem Tolon (Nielsen), Fırat Ertem (Mr. Lama), Güçlü Bestan (Neodigital), Haymi Behar (Doğan TV), İbrahim Baylan (Onedio), Meltem Moral (Mindshare), Mutlu Doğruak (Starcom Mediavest Group), Rima Erdemir (MedyaNet), Seçil Göker (Akbank), Seçil Tuna (Figensoft), Sencer Kutluğ (Google), Tezcan İsarlı (Move), Oğuz Taner Okutan (İş Bankası), Tuğçe Erul (Hopi), Yakup Erdoğan (Doğuş Digital), Zehra Öney (360+ Media Interactive).

MMA Türkiye & MENA Direktörü Melis Ertem ve MMA Türkiye Pazarlama Direktörü H. Soner Şeker MMA Türkiye oluşumunun profesyonel ekibi olarak görevlerine devam edecek.