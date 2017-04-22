Mobil uygulama pazarı 188 milyar doları aşacak

Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında mobil uygulama pazarının 188 milyar doları aşması bekleniyor. 2016’da tüketiciler, cihazlarına 149 milyar adet mobil uygulama indirdi. 2021’de bu rakamın 352 milyara yükselmesi öngörülüyor. Bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıran E-GÜVEN JetOnay uygulamasıyla zaman ve mekân bağımsız doküman imzalama kolaylığı sunuyor.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin temelini ihtiyaçlar oluşturuyor. Günümüzün ekonomi şartları ve eğilimleri, bireylerin çalışma şekillerini mobile doğru yönlendiriyor. Aynı durum, işletmeler için de geçerli. Her geçen gün bizleri daha esnek ve daha hızlı kılan, ofis dışında da iş süreçlerini aksatmamamızı sağlayan uygulamaların sayısı artıyor. Elektronik imza ve mobil imza alanlarında bireylere ve kurumlara katma değerli çözümler sunan E-GÜVEN, bu eğilimi ve değişimi göz önünde bulundurarak imza süreçlerini JetOnay uygulaması ile kolaylaştırıyor. Mobil cihazlarla hızlı ve kolay doküman imzalamaya olanak tanıyan JetOnay uygulaması, farklı formattaki dokümanların mobil imzayla imzalanabilmesine olanak sağlıyor.

JetOnay ile imzala, zamanın sana kalsın

Kurumların ve bireylerin zamanla yarışarak işlerini en kısa zamanda, en kolay şekilde tamamlamaya çalıştıklarına dikkat çeken E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, “İçinde bulunduğumuz dijital çağ, sunduğu fırsatlarla yeni pencereler açıyor. JetOnay, mobil çalışan sayısının hızla arttığı günümüzde zaman ve mekan bağımsız işlem yapma olanağı sunuyor. JetOnay kullanıcıları, maillerinin ekinde bulunan ya da telefonlarına daha önce kaydettikleri dokümanları uygulama üzerinden açabiliyor, mobil imzaları ile imzalayabiliyor, imzaladıkları dokümanları diledikleri kişilere yine uygulama üzerinden e-posta ile gönderebiliyor. Bu uygulama ile hem iş hem de özel hayatta imza prosedürlerinin yarattığı zaman kaybını azaltıyor, kullanıcılara kolaylık sunuyoruz.” dedi.

Cepten veya tabletten, iOS ya da Android

Eylül 2016 sonu itibariyle Türkiye’de üretilen toplam 2.619.206 elektronik sertifikanın 437.694’ünü mobil imza oluşturuyor. JetOnay uygulamasıyla farklı formattaki dokümanlar mobil imza ile imzalanabiliyor ve uygulama üzerinden e-posta ile gönderilebiliyor. Ayrıca imzalı gelen dokümanlardaki imzaların doğrulama işlemi JetOnay üzerinde yapılabiliyor ve tüm dokümanlar uygulama içinde arşivlenebiliyor. Uygulama, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Sık seyahat edenler, mobil ekipler için ideal

Mobilite eğiliminin arttığı bir dönemde; mobil veya esnek zamanlı çalışanlara, sahada bulunan ekiplere, farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren veya birden fazla yerde iş yeri olan, bayilik sistemi ile çalışan işletmelere ve sık seyahat eden yöneticilere zaman kazandıracak uygulama, aynı zamanda iş sürekliliği açısından da avantaj sağlıyor.