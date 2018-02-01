Mobil zararlı yazılım kurbanlarının %25’i yetişkin içerikli saldırılarla karşılaştı

2017’de zararlı yazılımlara maruz kalan mobil kullanıcıların %25,4’ü (1,2 milyonu aşkın kişi), bu yazılımların cihazlara kurulması için yetişkinlere yönelik içerikleri tuzak olarak kullanan zararlı programlarla hedef alındı.

Reklamcılıkta dendiği gibi, cinsel içerikler her zaman alıcı bulur. Ancak siber dünyada bu içerikler yalnızca satış yapmak için değil aynı zamanda zararlı aktiviteler için de bir araç olarak kullanılıyor. Kaspersky Lab uzmanları, siber suçluların operasyonlarında yetişkinlere yönelik içerikleri nasıl kullandıklarını incelediklerinde bu durum daha da belli oldu. Porno içerikli başlıkların en yoğun olarak kullanıldığı yerin mobil tehdit alanı olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırma sırasında Kaspersky Lab uzmanları, gerçek işlevlerini gizlemek için porno içerikleri kullanan 23 ayrı zararlı yazılım grubu tespit etti.

Bilinmeyen bir porno uygulamasını indiren kullanıcılar, en çok cihazlarına belirli bağlantılara sürekli tıklayan bir yazılım bulaştırma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yazılım bulaştıktan sonra reklam bağlantılarına tıklamaya başlıyor veya kullanıcıyı bir WAP servisine üye yaparak ön ödemeli mobil kredisini bitirmeye çalışıyor.

Porno içerikli video oynatıcı görünümündeki Bankacılık Truva Atı yazılımları, en yaygın porno destekli zararlı yazılımlar arasında ikinci sırada yer alıyorlar. Bunu cihazın temel kullanım yetkilerini alan zararlı yazılımlar ve fidye yazılımları takip ediyor. Fidye yazılımları daha çok, popüler porno sitelerinin yasal uygulamaları şeklinde geliyor. Çoğu durumda, porno destekli fidye yazılımları kullanıcıları korkutma yöntemini kullanıyor. Cihazın ekranını kilitleyen bu yazılımlar, yasa dışı içerik (genellikle çocuk pornosu) tespit edildiğini ve cihazın bu nedenle kilitlendiğini belirten bir mesaj gösteriyorlar. Cihazın kilidini açmak için kurbanların para ödemesi gerekiyor. Bu mesajlar genellikle çocukların yer aldığı porno içerikli video görüntüleriyle birlikte geliyor.