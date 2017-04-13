Mobilde 10 yeni buluş

2 Moto Z: Değiştirilebilir Telefon Özellikleri

Şimdiye kadar telefonunuzda daha fazla bellek, muazzam bir zum objektifi, daha ince batarya ömrü veya geliştirilmiş hoparlörler olmasını dilediyseniz Moto Z, mümkün olan her şeyi yapar; yeni bir telefon satın almak zorunda kalmazsınız. MotoMods adı verilen beş aksesuartan herhangi biri, Android ahizenin arkasına manyetik olarak bağlanır. Telefonun 0,2 inç kalınlığında tasarımı, bir Pico projektörü arkasına moddedirken bile ağırlığı azaltmayı başarıyor.