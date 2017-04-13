Mobilde 10 yeni buluş

1Proje Fi Birleşmiş Milletler Mobil Ağlar
Yurtdışında çevrimiçi kalmak, verimsiz ve masraflı olabilir. Geçtiğimiz baharda yayınlanan deneysel bir hücresel ağ olan Google’ın Project Fi, bu bağlantı boşluklarını dolduruyor. Bir taşıyıcının kulelerine güvenmek yerine, Project Fi, T-Mobile, Sprint, US Cellular ve diğer uluslararası ortaklar arasındaki en güçlü ağa bağlanıyor. Google’ın 1 milyon güvenilen Wi-Fi erişim noktalarından biriyle bağlantı kurulduğunda, çağrı veya web sayfası veya video akışı hücresel moddan Wi-Fi’ye kesintisiz olarak gidecek.
2Moto Z: Değiştirilebilir Telefon Özellikleri
Şimdiye kadar telefonunuzda daha fazla bellek, muazzam bir zum objektifi, daha ince batarya ömrü veya geliştirilmiş hoparlörler olmasını dilediyseniz Moto Z, mümkün olan her şeyi yapar; yeni bir telefon satın almak zorunda kalmazsınız. MotoMods adı verilen beş aksesuartan herhangi biri, Android ahizenin arkasına manyetik olarak bağlanır. Telefonun 0,2 inç kalınlığında tasarımı, bir Pico projektörü arkasına moddedirken bile ağırlığı azaltmayı başarıyor.
3Acer Switch Alpha 12 Sıvı Soğutmalı Laptop
Çoğu ince dizüstü bilgisayarda fanlara yer kalmaz ve aşırı ısınmaya neden olur. Böylece Acer, Intel’in en yeni işlemcileri ile bir dizüstü bilgisayar tableti hibrid olan Switch Alpha 12’de sıvı soğutmaya döndü. Sistem ısınırken, soğutma sıvısı dairesel bir boru boyunca hareket eder; sıvı yoğunlaştıkça CPU soğur. Testlerde, bilgisayarın alt kısmı, 30 dakikalık video oynatmadan sonra 85 derece rahat bir şekilde kaldı.
4Eora 3D Portatif 3D Tarayıcı
Eora 3D, telefonu Bluetooth ile bağlayan kaliteli ve kompakt bir tarayıcı. Kola kutusu boyutundaki cihaz, 8 milyon derinlik okuması yakalamak için bir lazer kullanırken, telefonun kamerası da 1000’den fazla görüntü alıyor. Eora 3D’nin uygulaması hem CAD yazılımları hem de 3D yazıcılar ile uyumlu biçimler içeriyor.
5Securify Almond 3: Büyük Evler için Wi-Fi
Çoğu kablosuz yönlendirici, her yerde tutarlı, hızlı Wi-Fi sunmak için uğraşıyor. Almond 3, güçlü bir Wi-Fi ile 5.000 fit’lik bir evin tamamını örtüyor. Bir ünite üs olarak kurulup şebekeyi kurduktan sonra, iki tane daha Almond Wi-Fi genişletici olarak görev yapıyor. Yöneltici aynı zamanda ışıklar ve termostatlar gibi bağlı cihazlarla iletişim kuran akıllı ev hub’ını da iki katına çıkarıyor.
6Doppler Labs
Dünya gürültülü bir yer. Trafik, zırhlar, uçaklar ve trenler sadece rahatsızlık değil, aynı zamanda kulak zarınına gerçekten zarar verebilirler. İşte bu kulaklık, dinleyicilerin sesi ayarlamalarına izin veriyor. Bir akıllı telefon uygulaması ile eşleşen cihaz, kullanıcıların çevrelerindeki ortamdan belirli sesleri yükseltip alçaltmalarına olanak veriyor. Otomobil sesini kıs, müziği aç!
7Lenovo Phab 2 Pro: Dünyayı Değiştiren Telefon
Artırılmış gerçeklik uygulamaları bir ara yıl yaşadı, ancak Pikachu’yu yakalamak kadar tatmin edici olsamasa da, deneyimler şaşırtabilir! Phab 2 Pro telefonunda AR ekstra derinliği vermek için Google’ın Tango adlı yeni yazılımı var. Üç imajlayıcı (16 megapiksel sensör, kızıl ötesi algılayıcı ve balık gözü merceği), telefonunuzun dünyanın bir 3D haritasını oluşturmasına izin veriyor. Mühendislik şematiği üreten uygulamalar için veya video oyun dünyalarını gerçek bir video üzerine yerleştirir.
8Samsung Gear Iconx: Kulak İçi MP3 Çalar
Samsung’un kablosuz, tamamen kendi kendine yeten bir müzik sistemidir. Dört gigabayt yerleşik depolama, egzersiz listenizi elinde tutuyor – akıllı telefonunuz olmadan çalışabilmek için!
9Pebble Core: Uygulama Anahtarlığı
Pebble Core, telefonunuzu geride bırakmanıza izin verdi. Hücresel, GPS, 4 depolama birimi ve aygıtta depolanan Spotify şarkılarını çalma özelliği ile donatılmış 1,5 inç dongle, önemli parçaları yedekte tutar. Amazon’un Alexa ses asistanı ile havayı dinlemek, haber brifingi almak ya da için harekete geçirin.
10Jibo: A.I. Sosyal Robot
Soruya cevap veren sanal asistanlar yeni bir şey değil. Buna ilaveten, mesaj alma, video sohbet etme, aile fotoğraflarını çekme ve takvim hatırlatıcıları sunma becerini de ekleyebilirsiniz. Bunlar Jibo’da var. Sosyal robot çağına hoş geldiniz.