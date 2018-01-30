Monster Hunter: World™ ile yeni bir dünyaya seyahat edin

Dünyanın önde gelen video oyunu geliştirici ve yayıncılarından Capcom bugün Monster Hunter: World™‘ü PlayStation®4 bilgisayar eğlence sistemi ve Xbox One için yayınladı; 40 milyondan fazla satmış olan aksiyon RYO serisi ilk kez tüm dünyada aynı anda yayınlanıyor.

Oyunun PC versiyonu 2018 sonbaharında yayınlanacak. Monster Hunter: World’de oyuncular birbirinden büyük yaratıklara karşı canlı ekosistemler içerisinde mücadele verecek, ister tek başlarına, ister çevrimiçi işbirliği ile toplam dört kişiye kadar birlikte oynayabilecek ve seride ilk kez oyuna istedikleri an, görevlerin ortasında bile katılabilecekler.

Monster Hunter: World’de kadim ejderhaların on yılda bir denizden Yeni Dünya ismiyle bilinen karaya doğru yaptıkları ve eskilerin Kadim Geçiş ismini verdikleri göçe tanık olacaksınız. Lonca Araştırma Komisyonu’nun (GRC) bir üyesi olan oyuncular bu devasa ve gizemli kara parçasına gidecek ve bu mucizevi olayın ardındaki sırları ortaya çıkarmaya başlayacaklar. Avcılar göreve hazırlanırken Komisyon da gözlerini dünyadan bir yanardağ gibi yükselen devasa kadim ejderha Zorah Magdaros’un üzerinden ayırmıyor.

Serinin ünlü yeteneğe bağlı ilerleme sistemi ve kapsamlı zanaat sistemleri oyunun özünü oluşturuyor. Serinin bugüne kadarki en erişilebilir ve kesintisiz oynanış deneyimini sunacak olan oyunda oyuncular besin zincirinin git gide zorlaşan, birbirinden tehlikeli yaratıklarına karşı mücadele verecek ve ölen düşmanlarının yeteneklerine dayanan daha güçlü silah ve zırhlar yaratmak için malzemeler toplayacaklar. Arazi ve buralarda yaşayan canlılar avlar sırasında büyük rol oynayacak, oyuncular çevreyi ve vahşi yaşamı avantaj sağlamak için kullanmaya çalışacaklar. Avcılar artık harita bölgelerinde serbestçe dolaşabilecek ve zekalarını kullanarak yaratıkları örneğin sarmaşıkların içine çekerek zayıf düşmüşken avlayabilecek veya yaratığı kendisinden daha da vahşi yaratıkların beslenme alanlarına doğru çekerek hedeflerine büyük ölçüde zarar verebilecekler.

Monster Hunter: World aralarında PlayStation 4’e özel Horizon Zero Dawn™ oyunu ile olan işbirliğinin de bulunduğu ücretsiz içeriklerle oyuncu topluluğunu desteklemeye devam edecek ve bu sayede oyuncular benzersiz temalı ekipmanlar yaratmalarına yardımcı olacak özel malzemeler kazanabilecekler. Avcılar bugün başlayıp 8 Şubat’a kadar sürecek olan bir dizi görev sayesinde Palico’larını Horizon Zero Dawn’dan fırlamış bir makineye benzetebilecekler. Genç makine avcısı Aloy da yayı ve eksiksiz zırh seti ile birlikte 28 Şubat’tan 5 Mart’a kadar sürecek olan özel görevler sayesinde Monster Hunter: World içinde hayat bulacak. Bu özel etkinlik misafirlerine ek olarak ilk büyük oyun güncellemesi 2018 İlkbahar aylarında yayınlanacak ve oyuna ünlü Deviljho yaratığı ve fazlası eklenecek.