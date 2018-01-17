Monster’ın oyunculara özel pusat oyuncu ekipmanları oyun zevkini zirveye taşıyor

2005 yılından beri ürettiği yüksek performanslı oyun bilgisayarları ile Türkiye’deki oyuncuların beğenisini kazanan Monster Notebook, büyümeye ve oyunculara sunduğu ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Marka bu kapsamda oyunculardan gelen talepler doğrultusunda ürettiği oyuncu klavyesi, fare ve kulaklıktan oluşan oyuncu ekipmanları ile dikkat çekiyor.

Oyunculara Özel Pusat K1 Gaming Keyboard

Oyunculardan gelen talep doğrultusunda hazırlanan ürünlerin ilki Monster Pusat K1 Gaming Keyboard adlı mekanik oyuncu klavyesi. Türkçe Q tuş dizilimli bu klavye, fırçalanmış metal gövdesi ve RGB aydınlatmasıyla şık bir görüntüyü ve yüksek performansı bir arada sunuyor. Tok bir basma hissine sahip bu klavye, kendine has tuş sesiyle tuşa basıldığını hem fiziksel hem de işitsel olarak hissettirir. Yüksek hassasiyete ve hızlı tepkime süresine sahip olan tuşlar, 50 milyon basma ömürleri ile normal klavyelerden daha dayanalıklıdır.

Her Tarza Uygun Oyuncu Fareleri

Pusat markası içerisinde birbirinden şık 3 adet oyuncu faresi de bulunuyor. Monster Pusat V3 Gaming Mouse 800 ila 7200 DPI arasında değiştirilebilen hassasiyet ayarına sahip. 6 adet programlanabilir tuşu olan farenin 1000MHz’e kadar çıkarılabilen tarama oranı fare hareketinin gecikme olmaksızın ekrana yansıtılmasını sağlıyor.

Pusat V4 Gaming Mouse ise daha yüksek hassasiyete ihtiyaç duyan ve özellikle MOBA ya da MMO türü oyunları tercih eden oyunculara yönelik bir ürün. Üzerinde 18 adet programlanabilir tuş bulunan bu fare 1000 ila 16400 DPI arasında değişen hassasiyete sahip. Dâhili hafızası sayesinde farklı oyunlara ait ayarların kaydedilebileceği bu farenin ağırlığını bile beraberinde gelen ilave ağırlıklarla değiştirmek mümkün.

Pusat fare ailesinin son üyesi ise 24000 DPI’a kadar çıkabilen geniş bir hassasiyet aralığı sunan Pusat V5 Gaming Mouse. 10 adet programlanabilir tuşu bulunan farenin tam spectrum RGB arka aydınlatması da var. Farklı aydınlatma modları bulunan bu sistem, tarzını ekipmanlarına yansıtmak isteyenler için ideal. 5 farklı kullanım modu kaydetme ve devamlı tuş basma fonksiyonu gibi pek çok başka özelliği olan bu fare en üstün oyun deneyimini hedefleyenler için olmazsa olmaz.

Oyun Deneyimini Mükemmelleştiren Kulaklık

Monster Notebook’un oyunculara sunduğu son ürün ise Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset adlı oyuncu kulaklığı. 50mm’lik sürücüleri olan bu kulaklık oyunculara kaliteli bir ses ve gerçekçi ses efektleri sunuyor. Tüm kulağı kaplayan yumuşak yastıkları sayesinde hem kullanım rahatlığı sağlıyor hem de dışarıdan gelen sesleri engelliyor. Pusat Virtual 7.1’e adını veren sanal 7.1 Surround teknolojisi de atmosferi güçlendirerek kullanıcısına adeta oyunun içindeymiş gibi hissettiriyor.

Oyuncuların ihtiyaçları ve istekleri göz önüne alınarak tasarlanan Pusat Virtual 7.1’in bükülme ve kırılmaları engelleyen örgülü bir kablosu bulunuyor. Kablo üzerinde yer alan kumanda ile sesi ve mikrofonu kontrol etmek, kulaklığın RGB aydınlatmasını ve titreşimi açıp kapatmak mümkün. Ayrıca kulaklıkla birlikte gelen gelişmiş Pusat yazılımı ile sesle ilgili her türlü ayarı yapmak mümkün.