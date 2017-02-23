Motorun vitrini Motobike başladı

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen, Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike Istanbul, 23 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.



Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla, bisiklet ve motosiklet severleri 9.kez ağırladı. Bu yıl fuara motosiklet ürün grubuna ait 80 katılımcı 200 farklı marka ile, 16 bisiklet firması 65 farklı marka ile katılım gösterdi. Firmalar 9-10 ve 11. salonda toplam 16,836 metrekarede (2016 yılına göre 1,127 metrekare artış) yerini alıyor.

23 Şubat Perşembe günü başlayan, motosiklet ve bisiklet severlerin sabırsızlıkla beklediği Motobike Istanbul fuarı, 26 Şubat Pazar gününe kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek. Fuar sabah saat 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Dünyaca ünlü motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerinin yer aldığı fuarda, ayrıca kasklar, sürücü giysileri, gözlükler, montlar, eldivenler, botlar, çizmeler, lastikler, modifiye ve performans kitleri, özel yağlar, katkı maddeleri ve diğer aksesuarlar gibi geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor.

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizatörlüğünde; Bulgaristan, Kırgızistan, Kosova, Malezya, Tunus ve Yunanistan’dan gelen yabancı alım heyetleri, fuar boyunca üretici ve distribütör firmalarla ticari görüşmeler yapacak.