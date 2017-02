Müzik, teknoloji ve yaratıcılık Zorlu’da buluşuyor

24-25 Mart 2017 tarihlerinde ilk kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi organizasyonuyla ve Charm Music işbirliğiyle düzenlenecek olan Sonar Istanbul’un müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan programının detayları belli oldu.

Lalin Akalan küratörlüğündeki Sónar+D’nin AUDIOVISUAL isimli görsel-işitsel performanslara yer veren bölümü, deneysel müzikleri kadar sahne showlarını güçlü görsel ögelerden oluşturan sanatçılardan oluşuyor. Film Müziklerini ünlü ambient kült muzisyen BIOSPHERE’in bestelediği, Ali Demirel’in “İnsansız bir dünyada binalar nasıl gözükürdü?” sorusuna cevap aradığı yeni filmi “The Pier”in live mix’i ile Ali Demirel performansı; “Aesthetic Animism” isimli projesiyle, sesler üzerinden oluşturduğu kompozisyonu dijital bir kurguyla birleştiren Atay İlgün performansı, dijital ve analog sanat dallarını buluşturan Francesco Tosini’nin a.k.a ACCA “Rame” isimli ambient solo performansı; görselleri; medya akımını konsept tasarım projelerinde başarıyla uygulayan NOHLAB ve Osman Koç’un yazılımı NOS ile yapılan, Sleep is Commercial Plak Şirketi’nden (Record Label) Berlin ve New York’un underground sahnelerinin en başarılı isimleri DJ Cem+Rg’nin Modular Live Set performansı ; ses, görseller, fiziksel fenomenler ve matematiksel kavramları performanslarında ele alan dünyaca ünlü ikonik Japon sanatçı Ryoji Ikeda’nın “Supercodex” performansı; hareketli görsellerle ışık ve ses yerleştirmelerini kesiştiren NONOTAK stüdyosunun “Shiro” performansı yer alacak.

Sónar+D’de yerli ve uluslararası önemli aktörlerin katılımıyla gerçekleşecek panellerin, sergi, deneysel performanslar, workshoplar, demolar ve sesin farklı formları için yapılan araştırmaların yer alacağı detaylı içeriği önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Sónar Istanbul’un müzik programına eklenen yeni isimler

Aralık ayında Moderat, Roisin Murphy, Nina Kraviz, Floating Points, Clark, Kode9 gibi önemli sanatçılar ile ilk duyurusunu yapan Sónar Istanbul’un müzik programına, “katmanlı ambient müzik” olarak tanımlanan tarzıyla Tim Hecker ve elektronik müzik sahnesinin şu sıralar en çok konuşulan Hollandalı ikilisi Weval dahil oldu. Yerli sanatçılara global bir festivalde performans sergileme fırsatı sunan Sónar Istanbul’un müzikal içeriğine şehrin müzik sahnesinde yer edinen Vildan Gündüz, Style-ist, Büber, Villette, Fasitdaire, İpek Görgün & Biblo, Mabbas, Seretan, Fuchs & Cervus, Doğu Orcan eklendi.



Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri; Sónar

İlk kez 1994 yılında Barselona’da gerçekleşen ve bugüne kadar 27 farklı şehirde 55 kez düzenlenen Sónar, kültür sanat dünyasının evrimine ve geleceğe uzanan yaratıcılıklara ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en prestijli festivalleri arasında yer alan Sónar, aynı zamanda sahip olduğu özgün içeriğinin yanı sıra konuk olduğu şehirlerin yerel sanatçılarına da global bir platformda performans sergileme fırsatı sunuyor. Festivalin 24-25 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek ayağı da bu amaçla oluşturuldu.

Sónar+D’deki görsel işitsel performanslar hakkında daha geniş bilgi almak için;

The Pier – Ali Demirel

1993 yılında deneysel videolar çekmeye başlayan Ali Demirel, minimal elektronik müzik çatısı altında kendi özgün görsel tarzını yarattı. Sonar İstanbul’da yer alacak The Pier projesi ise Ali Demirel’in kıyamet sonrası temalı ütopya serisinin ilk ayağı. Müziklerini Biosphere’in hazırladığı, TodaysArt desteğiyle çekilen The Pier’ın temel sorusu ise: “İnsansız bir dünyada binalar nasıl gözükürdü?”

Ali Demirel, bugüne kadar Sónar Barcelona, Mutek Festival, Coachella, Brixton Academy, ADE Amsterdam; Dissonanze, Roma; Berlin Music Days, TimeWarp, Mannheim, Creamfields, Global Gathering, Detroit Electronic Music Festival, Miami Music Conference, Fuji Rock Festival, Future Music Festival, South American Music Conference gibi dünyaca ünlü festivallerde canlı performans sergiledi.

Ryoji Ikeda – Supercodex

Hem görsel hem sesli medyada büyük başarı yakalayan, Japonya’nın önde gelen elektronik besteci ve görsel sanatçısı Ryoji Ikeda; ses, görseller, fiziksel fenomenler ve matematiksel kavramları canlı performanslarında ele aldı.

Saf müzik etkinliklerinin yanı sıra; içinde Sónar Barcelona’nın da yer aldığı çeşitli festivaller ve seçkin müzelerde performanslar sergiledi. 2017 yılında Ikeda’nın işlerine ev sahipliği yapacak mekanlar arasında Sonar İstanbul’un dışında Elevation 1049: Avalanche (Gstaad), Dox Gallery (Prag), Centre Pompidou (Metz), La Villette/Festival d’Automne (Paris), Festival of Vicenza (Vicenza), Nikolaj Kunsthal (Kopenhag) ve Galerie Almine Rech (Londra) de bulunuyor.

Shiro Nonotak – Noemi Schipfer ve Takami Nakamoto

NONOTAK’ın kariyeri 2013’ün ilk günlerinde Paris’te bulunan bir binanın lobisi için hazırlanan muralla başladı. Işık ve ses yerleştirmeleri üzerinde çalışarak sürükleyici ortamlara hayat veren ikilinin performansları Mapping Festival (Geneva), EM15 ELEKTRA / MUTEK (Montreal), La Nuit Blanche (Paris), Roppongi Art Night (Tokyo), Axcess Art Gallery (New York), Streolux (Nantes), Lunchmeat Festival (Prag), KIKK Festival (Belçika) ve daha birçok etkinliğin programında yer aldı.

Rame – Acca Francesco Tosini

Acca takma adını kullanan Milano merkezli görsel tasarım sanatçısı Francesco Tosini, eserlerini hayata geçirirken birbiriyle etkileşim halindeki dijital ve analog sanat dallarına bir arada yöneliyor. Sanatsal kolektifi Turbosafary ile çeşitli çağdaş sanat projeleri üzerinde çalıştıktan sonra video-mapping ve projeksiyona yönelen Tosini, dijital sanat ve geniş mimari yüzeylere yoğunlaşan çalışmalar üretiyor.

Rame başlıklı video performans, insanlığın zamanı işaretleme adına kullandığı hareket üzerine bir yansıma niteliğini taşıyor. Analog video geribildirim tekniğini kullanarak, rakamlar ve suni kompozisyonlar yerine organik büyümenin ne olduğuna dikkat çekiyor.

Aesthetic Animism – Atay İlgün

Deneysel ve karışık-medya işler üzerine yoğunlaşan müzisyen ve sanatçı Atay İlgün’ün çalışmaları, Wounded Wolf Press adlı yayın-evi/plak şirketinden yayımlanıyor. Bugüne kadar işleri, çeşitli projeler altında, Invisible Birds (U.S.), Reverb Worship (U.K.) gibi birçok plak şirketi tarafından yayınlanan, “Vertigo” (Murat Akagündüz, Arter) sergisi için yazması istenen eser ile birlikte solo ve modern kompozisyon çalışmaları hız kazanan Atay İlgün, bugünlerde 2017’nin ilkbaharında yayınlanacak olan ilk solo albüm ve sergisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Cem+RG Modular Live Set Visuals By NOHLAB / NOS VISUAL ENGINE – Cem Güvendiren / Arcan Vargı / Candaş Şişman / Deniz Kader / Osman Koç

NOHlab, iki görsel sanatçı Deniz Kader ve Candaş Şişman’ın geçmişteki işbirliklerinin ve ortak tecrübelerinin güncel yansıması olarak 2011 yılında kuruldu. NOS VISUAL ENGINE ise NOHlab ve Osman Koç’tan oluşan bir kollektif.

Eşsiz ve yaratıcı sanat-konsept tasarımlarını projelerine yansıtmayı hedefleyen ikili; sanat yönetimi, hareket tasarımı, mapping, işitsel-görsel performans, kültür sanatta yeni medya akımı ve reklam endüstrisine yoğunlaştı. Tasarım ve görsel iletişimde sınırları zorlamayı hedeflediler.

NOHlab; aralarında Prix ARS Electronica Computer Animation/Film/VFX onur ödülü ve Roma Viedram Video Festival’dan En İyi Ses Tasarımı ödülünün de yer aldığı birçok ödülün sahibi oldu. TED X, ARS Electronica, Genius Loci Weimar ve OFFF gibi birçok fuar ve sergiye katıldı.

Lalin Akalan

Aldığı Parsons School of Design NYC / Design Management ve Sotheby’s Insitute of Art UK / Art and Business eğitimlerinden sonra Contemporary Istanbul, Paradise Row Gallery (UK), Luca Maffei Gallery (IT) gibi değişik sanat kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2009 itibari ile Parlor X adı altında Istanbul Bienaline paralel olarak başarılı sergiler gerçekleştirdi. Türk Yeni Medya sanatçılarını ilk defa bir çatı altında toplayarak, Affective State sergisi ile Tophane-i Amire’de Gök Kubbe kolektif enstalasyonu ve sarnıçlarının yanı sıra, kapsayan mekanlar, tecrübe tasarımı ve görsel işitsel projelerin kürasyonunda da öncü oldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi bünyesinde çalıştığı dönemde Sanat ve Teknoloji dalında geliştirdiği ve yürüttüğü görsel-işitsel enstelasyonlar ve performanslar odaklı projelere şuan danışman olarak devam ediyor.