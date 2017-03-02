Bireysel kullanıcıların ve markaların görsel olarak hikâyelerini anlattığı bir mecra olan Instagram, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ‘hikaye’ bölümünü reklam verenlere açtı. n11.com, Instagram hikâye reklamını kullanan ilk e-ticaret platformu oldu.

Sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleri ile kısa zamanda oldukça popüler bir fotoğraf paylaşım platformu haline gelen Instagram, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal medyayı efektif kullanan e-ticaret siteleri arasında yer alan n11.com, Instagram’ın Hikayeler bölümüne tam ekran reklam yerleştirme özelliğini kullanan ilk ve tek e-ticaret sitesi oldu. İnovatif ve dinamik hamlelerine devam eden n11.com, Instagram’ın Hikâye Reklamlarını dünya genelinde test ettiği ilk ve tek e-ticaret şirketi olma unvanını kazandı.