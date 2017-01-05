LG’nin Nano Cell teknolojili 2017 SUPER UHD TV serisi göz alıcı renkleri, Dolby Vision destekli Aktif HDR özelliği ve minimalist tasarımlarıyla üst seviye UHD TV’lerin standartlarını belirliyor.

Nano Cell LCD ekranların yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıkları kullanarak oluşturduğu ayrıntılı ve isabetli renkler, Quantum Dot ekranlar da dâhil olmak üzere diğer tüm TV’lere göre daha geniş bir izleme açısından görülebiliyor. Nano Cell’li LG SUPER UHD TV’ler, doğrudan ekranın karşısından veya 60 derecelik bir açıdan izleyenler fark etmeksizin herkese tutarlı renkler ve aynı kalitede görüntüyü sunuyor.

Nano Cell, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. Bu ışık emme özellikleri, LG’nin yeni LCD ekranlarının farklı renkleri çok daha hassas bir şekilde filtrelemesine ve her rengin orijinal içerik üreticisi tarafından tasarlandığı gibi görüntülenmesine olanak tanıyor. Örneğin, geleneksel TV’lerdeki yeşil renkler, sarı veya mavi gibi diğer renk dalga boylarıyla karışarak soluklaşıyor, sonrasında ise sarımsı veya açık mavi tonlara dönüşüyor. LG Nano Cell teknolojisi renk solması, görüntü ve renk bozulması gibi sorunları önemli ölçüde azaltıyor. Nano Cell teknolojisi, yoğun ışıklı ortamlarda dahi yüksek görüntü kalitesini korumak için ekran parlaklığını azaltabiliyor.

Bugüne kadarki en gelişmiş renk artırıcı LCD panel teknolojisini kullanan LG Electronics, LCD TV’lerin görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşıyan Nano Cell teknolojili SUPER UHD TV’lerini (SJ9500, SJ8500 ve SJ8000 modelleri), Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2017’de tanıttı.

LG’nin Nano Cell teknolojili üçüncü nesil LG SUPER UHD TV serisi, en gerçekçi görüntüleri daha geniş bir izleme açısıyla sunarken oldukça ayrıntılı ve isabetli renkler üretebiliyor. LG’nin tüm SUPER UHD TV modelleri, Dolby Vision özellikli Aktif HDR teknolojisi sayesinde çoklu HDR formatlarını da görüntüleyebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar yüksek kalitede HDR içeriklere istedikleri gibi erişebiliyorlar. LG SUPER UHD TV’lerde bulunan en yeni sürüm kullanıcı dostu webOS Smart TV platformu, güçlü ses özellikleri ve her modelin kendine has estetik tasarımı sayesinde, kullanıcılar ihtiyaç ve beklentilerine uyacak mükemmel TV’yi bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecekler.

LG SUPER UHD TV’ler BT.2020 desteği ve ürettikleri bir milyardan fazla renk seçeneği ile birlikte Aktif HDR ve Dolby Vision desteği ile donatıldı. Bu sayede daha parlak görüntüler ve daha ayrıntılı gölgeler sunmak üzere tasarlanan yeni nesil HDR içerikleri de görüntüleyebiliyorlar. Aktif HDR özelliği ise HDR görüntülerin kare kare işlenmesine ve gerektiğinde dinamik verilerin eklenmesine olanak tanıyor. Bu işlem sayesinde LG SUPER UHD TV’ler orijinal HDR içeriklerin dinamik ya da statik olması veya meta veri içermemesi fark etmeksizin en iyi görüntüyü sunuyorlar.

Sihirli Zoom ile kayıt özelliği

Yeni Sihirli Link tuşu, favori içeriği bulmak ve ekrandaki oyuncu ve karakterler hakkında bilgilere erişmek için hızlı bir geçiş sunuyor. İzleyiciler geliştirilmiş Sihirli Zoom ile ekranın herhangi bir bölümüne yakınlaşıp kayıt yapabiliyorlar. Ayrıca USB bağlantısıyla bir cep telefonu veya PC’ye de bağlanabilen LG SUPER UHD TV’lerle göz kamaştırıcı 360 derece VR içeriklerin de tadını çıkarabiliyorsunuz. Sihirli Kumanda’yı kullanan izleyiciler, daha fazla ayrıntı görebilmek için görüntüyü herhangi bir yönde hareket ettirebiliyor veya kaydırma tuşuyla yakınlaştırıp uzaklaşabiliyorlar.