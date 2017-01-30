NASA’nın Ay programı 50 yaşında

ABD 1969 yılında Apollo 11 uzay aracını aya indirerek, dünya uzay tarihine adını yazdırmıştı. Ancak ABD’nin Ay programı 1967 yılında Apollo 1’de yaşanan bir kaza ile başlamıştı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın 27 Ocak 1967 tarihinde Apollo 1 uzay aracı ile gerçekleştirdiği deneme bir facia ile sonuçlandı. Aslında bu deneme ile uzay uçuşuna hazırlık yapılması planlanıyordu. Yeryüzü’ndeki deneme kapsamında, astronotların uzay aracına girmesi daha sonra gerçekleştirilecek uçuş sırasındaki ortamın sağlanması ve böylelikle iletişim sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi hedefleniyordu. Bu nedenle de rutin bir deneme olarak görülüyordu. Kimse bir kaza olabileceğini hesaba katmamıştı. Ancak deneme sırasında uzay aracının kapsülü içinde kısa devre oluştu, kapsül deneme için saf oksijen ile doldurulmuş olduğu için kısa sürede alev aldı. Uzay aracının kapsülünün içinde oluşan basınç, kapının içeriden açılmasını engelledi.

Basıncın yanı sıra olası bir kazaya hazırlıklı olunmadığı için kapı dışarıdan da yeterince hızlı açılamadı. Alevler kapsülü kısa sürede sardı ve çıkan yangın sonucu 31 yaşındaki Roger Chaffee, 36 yaşındaki Edward White ve 40 yaşındaki Virgil Grissom adlı astronotlar kurtarılamadı, çıkan zehirli gazlar yüzünden boğularak yaşamlarını yitirdiler. Virgil Grissom, kaza öncesinde 1961 ve 1965 yıllarında iki kere, Edward White da 1965’te bir uzay uçuşu gerçekleştirmişti. White bu uçuşu esnasında uzayda yürümüştü. Roger Chaffee ise daha ilk uzay yolculuğuna hazırlanıyordu. Bu facianın ardından uzay aracı kapsüllerinin tasarımı değiştirildi ve bu tür bir kaza bir daha hiç yaşanmadı. (DW)