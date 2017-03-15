Navigasyonda yeni dönem

Türkiye’nin lider navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, yakın dönem yol haritasını ve odak alanlarını paylaştı. 2017’nin başından itibaren pek çok yeniliği kullanıcıların hizmetine sunan Yandex Navigasyon, park yerleri bilgilerini uygulamada gösterme, akıllı park asistanı ile park yerleri arasında rota oluşturma ve boş park yerlerini kullanıcılara bildirme gibi birçok yeniliği de yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak. Uygulamanın harita ve kurum veritabanında da büyük bir güncelleme yapan Yandex Navigasyon, artık sesli yönlendirmede trafik ışıklarını da referans noktası alarak yol tarif edecek.

Yandex Navigasyon, uygulamanın yeni dönemine damgasını vuracak ve navigasyon teknolojilerinde yeni bir çağ açacak vizyonunu ve yol haritasını açıkladı. Türkiye’nin en sevilen ve en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Yandex Navigasyon, trafikteki park sorununu yeni dönem stratejisinin merkezine alarak “akıllı navigasyon çözümleri” vizyonunu paylaştı. Yandex Türkiye Ülke Müdürü Zafer Sever ve Yandex Türkiye Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt’ın ev sahipliğinde yapılan basın toplantısında “akıllı navigasyon” yaklaşımının detayları anlatıldı.

Yandex Navigasyon ayda 80 milyondan fazla açılıyor

Bu servisler arasında Yandex Navigasyon’un Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için vazgeçilmez mobil uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Zafer Sever sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün milyonlarca kullanıcımız daha arabanın kontağını çevirmeden önce ‘Yandex ne diyor?’ diyerek trafiği kontrol ediyor. Ayda 80 milyondan daha fazla kez açılan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu rakam Türkiye nüfusundan bile fazla. Yandex Navigasyon 2013’te Türkiye pazarına girdiğinden beri 15 milyondan fazla indirildi. Bu sayılar servisin Türkiye’de ne kadar çok sevildiğinin de bir göstergesi.”

163.701 kurumun bilgisi güncellendi

Yandex Navigasyon olarak yeniliklerle dolu bir dönemden geçtiklerini belirten Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, Türkiye’de “ilk” olan yeni özellikler devreye aldıklarını söyledi. Türkiye çapında 39 bine yakın harita güncellemesi yaptıklarını belirten Onur Karahayıt, sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcılarımızın en çok aradığı hastane, eczane, benzin istasyonları, restoranlar, ATM’ler gibi kurumların yer aldığı veritabanını güncelledik. Türkiye çapında 163.701 kurumun yer bilgisinden kullanıcılarımız faydalanabilecek. Kısa süre önce trafikte hayatı kolaylaştıran ‘şerit yönlendirmesi’ özelliğini kullanıma açtık. Kullanıcılarımızın seyir halindeyken karışık kavşaklarda veya anayola giriş-çıkışlarında doğru şeritlerde kalmalarını ve dolayısıyla güvenle sürüş yapmalarını sağlayan görsel bir asistan hizmeti getirmiş olduk. Bu yeni özellikle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’ndeki toplam 1424 karışık kavşak ve yol için güvenli şerit bilgilerini haritamıza ekledik.”

Sesli navigasyon “Trafik ışıklarından sağa dönün” diyecek

Yandex Türkiye Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, sesli navigasyona trafik ışıkları bilgisini ekleyeceklerini açıkladı: “İstanbul gibi büyük bir şehirde kullanıcıların hayatını biraz daha kolaylaştırmak için sesli navigasyona yeni bir boyut eklemenin faydalı olacağını düşünerek haritamıza trafik ışıkları bilgisini de entegre etmeye başladık. Çok yakında kullanıcılarımız Yandex Navigasyon’dan ‘Trafik ışıklarından sağa dönün’ gibi yönlendirmeler de almaya başlayacak.”

Akıllı park asistanı park yerlerine rota oluşturacak

Onur Karahayıt, yeni dönemde navigasyon teknolojisini yeniden tanımladıklarını belirterek şunları söyledi: “Trafikte park problemini Türkiye’de ilk ele alan ve ilk akıllı park çözümlerini getiren navigasyon uygulaması olarak, bu sorunu dört aşamada çözmeyi hedefleyen bir vizyon geliştirdik. İlk aşamada İstanbul’da 6855, Ankara’da ise toplam 445 park alanı bilgisini haritamıza ekledik. Kısa süre sonra devreye girecek ikinci aşamada bu park yerleri hakkında bilgi vermeye başlayacağız. Park yerine tıklandığında saatlik ücreti, kapasitesi, açık ya da kapalı olduğu gibi bilgiler ulaşılır hale gelecek. Üçüncü aşamada Türkiye pazarına ilk kez ‘akıllı park asistanı’ özelliğini getireceğiz. Park Asistanı özelliği sayesinde Yandex Navigasyon varış noktasından uzaklaşmadan etrafınızdaki park noktalarından geçecek şekilde bir akıllı rota çizecek. Bu yenilikçi özelliğimize kullanıcılarımız yaza kadar kavuşmuş olacak. Dördüncü ve son aşamada ise rota oluşturduğumuz otoparkta yer alan boş park noktaları bilgisine de sahip olacağız. Bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı park yerini gerçek zamanlı olarak diğer Yandex Navigasyon kullanıcısı görebilecek. Aslında hayal gibi görünen bu özellik bizim İstanbul sokaklarında testlerini yaptığımız bir gerçek haline geldi. Bu bu yenilikçi özelliği 2017 yılı içerisinde Türkiye’de bulunan navigasyon kullanıcılarına sunmayı planlıyoruz.”