Nef Vakfı ve YGA çocukları bilimle buluşturuyor

Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimi için herkesi ‘Bir’ ve ‘Birlikte’ olmaya davet eden Nef Vakfı, başlattığı #BirizBirlikteyiz kampanyasından elde edilen gelirle Türkiye genelinde 70 okula TWIN Bilim Setleri dağıtacak. Nef Vakfı, kampanyanın bir ayağı olan “Bilim için BirizBirlikteyiz” kapsamında YGA ile ortak olarak çalışarak 1000 adet TWIN Bilim Setini öğretmenler aracılığıyla 10 bin çocuğa ulaştıracak.

Son 3 yıldır konut satış ciro ve adedinde sektör liderliğini koruyan tasarım ve inovasyon markası Nef, çocukların eğitimine destek olmak için 4 ana amaç altında toplanan #BirizBirlikteyiz projesinin “bilim” ayağını hayata geçiriyor. Nef, #BirizBirlikteyiz diyerek başlattığı kampanyasında elde edilen gelir kadar bağış yaparak Türkiye genelinde 70 okula bilim kitleri dağıtacak.

Tüm çocukların içlerindeki merak ve keşfetme dürtüsünü canlandırarak, erken yaşta bilimle tanıştırmayı hedefleyen Nef Vakfı, proje kapsamında YGA ile ortak olarak çalışarak 1000 adet TWIN Bilim Setini 10 bin çocuğa ulaştıracak.

Özel tasarlanmış bir Bilim Seti

Çocukların genç yaşta çevreye duydukları merakları; büyürken sıkça duydukları “içini açma bozarsın”, “elleme çarpılırsın” tembihleri ile farkında olmadan korkuya dönüşüyor. Çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan TWIN Bilim Seti, YGA tarafından 4 binden fazla çocukla yapılan bilim seanslarının tecrübesi ile tasarlandı. TWIN Bilim Seti mıknatıs yardımı ile kolayca birleştirilebilen elektronik bloklardan oluşuyor ve teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatıyor.

Toplanan bağış kadar Nef Vakfı katkısı

Nef Vakfı’nın bugüne kadar 5 ana konusundan biri olan çocukların eğitimi ve gelişimiyle ilgili birçok projeye imza attığını belirten Nef İcra Kurulu Başkanı ve Nef Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erden Timur “Elbette yaptıklarımızla çok mutlu olduk ama neler yapabileceğimizi hayal ettikçe daha da çok motive olduk. #BirizBirlikteyiz projemizi 4 ana amaç altında topladık. Projemizin ilk ayağında çocukların erken yaşta bilimle tanışarak hayal güçlerini kullanmalarına, bilimi eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olacak bilim kitlerini okullara ve öğrencilere ulaştırmayı hedefledik. #BirizBirlikteyiz kampanyasında toplanan bağış kadar Nef Vakfı olarak biz de bağış yaptık ve Türkiye genelinde 70 okulda 1000 adet TWIN bilim kitini çocuklarla buluşturacağız” dedi.

Dağıtılabilir karın yarıdan fazlası sosyal sorumluluğa

Bir sosyal şirket olarak kurulduğu günden bu yana dağıtılabilir karının %51’den fazlasını sosyal projelere ayıran Nef, son 3 yıldır tüm toplumsal çalışmalarını Nef Vakfı çatısı altında gerçekleştiriyor.