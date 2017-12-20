Nesnelerin interneti, büyük veri ve analitik konferansı

IDC Türkiye 2017 Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Analitik Konferansı, sektörün önde gelen veri bilimcilerini bir araya getirdi.

IDC Türkiye’nin düzenlediği “Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Analitik Konferansı” için bir araya gelen ülkenin önde gelen kurumlarının üst düzey BT Yöneticileri ve Veri Bilimcileri, en son trend ve teknolojileri tartıştı. 14 Aralık Perşembe günü Wyndham Grand Levent’te “Dijital İkiz’in ABC’si” teması altında gerçekleşen konferansta, 200’den fazla katılımcı, veriyi, insanları ve süreçleri yönetmede entegre yaklaşımlarla bu alandaki güncel teknolojiler tartıştı.

Türkiye’nin önde gelen veri bilimcilerinin Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Analitik konularındaki deneyimlerinin paylaşıldığı etkinlik, verinin saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde hangi kilit faktörlerin dikkate alınması gerektiği konusunda rehber bir platform niteliğinde Türkiye’de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağladı.

IoT, Big Data ve Analitik Konferansı’nın açılışını yapan IDC Türkiye Direktörü Nevin Çizmecioğulları, IDC’nin inovasyon hızlandırıcı olarak tanımladığı yeni teknolojilerin; yani kognitif sistemler, yapay zekâ, bulut, makine öğrenmesi, robotlar, IoT, büyük veri ve analitik’in radikal bir şekilde yeni yetenekleri ve uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti. Nevin Çizmecioğulları sözlerine şöyle devam etti: “Bugün iş dünyasında ki inovasyonun temelinde, IDC olarak 3. Platform diye isimlendirdiğimiz dört ana konu var: Bulut, sosyal iş uygulamaları, mobilite ve büyük veri ve analitik. Özellikle büyük veri ve analitik, mevcut iş modellerini bozarak, yerine müşteriyi, müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını daha iyi anlayan yeni iş modellerini koymamızı sağlarken, inovasyon hızlandırıcıları olarak isimlendirdiğimiz tüm teknolojiler de, IoT için gerekli içeriği, yani veriyi sağlıyor. Biz IDC olarak pazarı 40’dan fazla kullanım örneği üzerinden takip ediyor ve ölçümlüyoruz. 2017’de 1.5 milyar USD olan IoT pazarının 2018’de 1.7 milyar USD’ye çıkması bekleniyor. Nesnelerin interneti, dikey pazarlar ve bu pazarlardaki kullanım alanları üzerinden gelişim gösteriyor. Yatay pazarlarda ise IoT analitik ve IoT güvenlik çözümleri en çok öne çıkanlar arasında. Dikey pazarlar içersinde üretim ve perakende sektörü IoT uygulamaları öne çıkarken, Akıllı Şehirler, Akıllı Evler, Akıllı Enerji ve Bağlı/Otonom Araçlar son zamanlarda Türkiye’de en çok konuştuğumuz IoT konuları arasında.”

‘Dijital İkiz’in yükselişinden bahseden IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser, öngörüsel ve normatif analitik çalışmalarının, dijital ikizin sağladığı içerik zenginliği sayesinde mümkün hale geldiğini belirtti. Bu çalışmaların sonuçlarıyla operasyonların, bakım ve hizmetleri daha verimli ve etkin hale getirilebildiğini söyleyen Eren Eser, ürünlerin veya varlıkların sanal kopyalarının ayrıca satış, pazarlama, ürün yönetimi, üretim, tedarik zinciri ve hizmet gibi çeşitli ekip üyeleriyle daha iyi iletişim ve işbirliği sağlayarak, ihtiyaç olan içeriğin görüntülenmesini sağladığını vurguladı. Eser sözlerine şöyle devam etti: “Dijital İkiz, ürün inovasyon platformu için önemli bir araç – simülasyon ve görüntüleme teknolojileri için kaldıraç görevi görerek, tedarikçiler, iş ortakları ve iç paydaşlar için inovasyon, işbirliği ve kalite iyileştirme sürecini geliştirme imkanı sunuyor. Büyük veri ve analitik’le istatistiksel analitiği birbirine bağlayan bu yaşayan, dijital model, iletişimi iyileştirip çalışmaların hızını artırıyor, bu da daha hızlı pazara iniş süresi ile kalite sorunlarının çözümünü mümkün hale getiriyor. Simülasyonla hayata geçirilen ürünlerin, ekipmanların, binaların ve süreçlerin dijital ikiz’leri, inovasyonun hızlandırılması için kritik.”

2017 Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl ilki düzenlenen IoT, Big Data ve Analitik Teknoloji Ödülleri töreninde, dereceye giren 13 projenin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

CIO ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik jüri ekibinin oylarıyla belirlenen, 2017 yılının ödül alan projeleri kategori bazında şu şekilde:

Büyük Veri & Analitiği Kategorisi

1. Turkcell – Galata Gerçek-Zamanlı Analitik Platform

2. Getir – Talep Tahminleme

2. IBTech – Mercek

3. Kredi Kayıt Bürosu – Web Uygulamaları ve Web Servis Denetim İzleri Düzenlemesi

Müşteri Deneyimi Kategorisi

1. Odeabank – Striim Gerçek Zamanlı Akan Veri Analitik Platformu

2. Turkcell – Fizy Öneri Motoru

3. VakıfBank – Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli İhtiyaç Kredisi Eğilim Hesaplama

Internet of Things / Nesnelerin Interneti

1. Türk Telekom – Akıllı Mağazacılık Uygulaması

2. VakıfBank – Mobil Saha Satış Uygulaması

Operational Excellence / Operasyonel Mükemmeliyet

1. Çimtaş – Dijital Üretim Sistemi

2. Borsa İstanbul – Ağ Tabanlı Fix Protokolü İzleme Projesi

2. Getir – Talep Tahminleme

3. Koçtaş – Çevik Kokpit