Nesnelerin İnterneti teknolojileri, tüketici elektroniğinde devrimi sürdürecek

KEVIN CHA

LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı

Günümüzde teknolojik gelişmeler sadece insanlara daha iyi bir hayat sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda heyecan verici yeni ürünleri merakla bekleyen kullanıcıların yaşam tarzlarını da şekillendiriyor. Bu inovasyonlardan bazıları oldukça hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor ve iş yapış şekillerimizi de değiştiriyorlar. Bazı konseptler ise yakın gelecekteki üç boyutlu gerçekliğimizde yer alacaklar ya da alamayacaklar.

Yakın zaman önce Nesnelerin İnterneti (IoT) konseptinin birçok yeni inovasyona yol açacak bir dalga yaratacağını ve bu şekilde hızlıca yayılacağını konuşuyorduk. Nesnelerin İnterneti’nin bu hızlı gelişiminin getireceği devrim ise çok uzakta değil. Nesnelerin İnterneti konsepti gelirleri ve verimliliği artırmanın yanında birçok farklı sektörün iş süreçlerinde yaşadığı sorunları çözmek için önemli bir kaldıraç etkisi yaratıyor.

Nesnelerin İnterneti kavramı yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olmasına rağmen, son 20 yıldaki iki büyük gelişme Nesnelerin İnterneti’nin paradigma değiştiren bir fenomen olarak ortaya çıkmasını sağladı. Bunlardan ilki mobil cihazlar ve uygulamaların kullanımının inanılmaz derecede artışı ikincisi ise kablosuz ağların yaygınlığının oldukça yüksek olması.

Hâlihazırda başlayan Nesnelerin İnterneti çağıyla birlikte artık odak noktasını bağlantılı cihazlardan ziyade bu cihazlarla verilen hizmetlerin nasıl daha gelişmiş hale getirileceğine kaydırmak gerekiyor. İnternet teknolojisinin ilk zamanlarında modemler, yönlendiriciler, bağlantı ve ISP (İnternet Hizmet Sağlayıcılar) gibi kavramlar oldukça popülerdi. Günümüzde ise herkes bu cihaz ve teknolojilerden ziyade internetin hayatımızda nasıl bir yer kapladığıyla ilgileniyor.

Endüstrideki gelişmelere göre dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlası internet erişimine sahip. Birkaç yıl önce ise bu sayı yüzde 1’den daha düşüktü. Bu hızlı artışın altındaki en önemli neden ise herkesin internetin gücü ve kapasitesi konusunda büyük bir farkındalık yaşaması.

Küresel çaptaki ağ teknolojisi devlerinin ölçümlerine göre günümüzde 15 milyar olan dünya çapındaki bağlantılı cihaz sayısı 2020 yılında 50 milyara ulaşacak. Hatta daha da iyimser tahminlere göre yine aynı dönemde bağlantılı cihaz sayısı 200 milyara ulaşabilir.

Diğer taraftan araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre günümüzde 656 milyar dolar olan küresel çapta Nesnelerin İnterneti cihazları ve hizmetlerine yapılan harcama 2020 yılında 1.7 trilyon dolara ulaşacak. Tüm bu bağlantılı cihazların bu hızlı artışı karşılayabilmek için ağ donanımı, yazılım ve işlemcilerinin optimize edilmesi gerekli. Bu talebi karşılamak ve Nesnelerin İnterneti sistemlerinin kurulumları için ölçeklenebilir çözümler, kümelenen verilerin analizi için analitik sistemler ve güncel tehditleri engellemek için gelişmiş siber güvenlik porföyü de ağ teknolojisi üreticileri tarafından sunuluyor.

Önümüzdeki döneme bakacak olursak dünya yakın zaman içinde tamamen internete bağlı olan günlük nesnelerle dolacak. Nesnelerin İnterneti konsepti ise birçok iş alanı için yeni fırsatlar sunacak. Nesnelerin İnterneti uygulamaları sıradan ya da içgörü sahibi olması fark etmeksizin her endüstride iş süreçlerinin her seviyesinde kendine yer bulacak.

Tüm dünya Nesnelerin İnterneti teknolojilerini izliyor. Birçok gösterişli cihaz büyük etkiler yaratsa da insanların asıl görmek istedikleri şey, kol saatiyle bağlantılı hale gelen bir akıllı telefonun ya da üzerinde tablet bulunan bir buzdolabının hayatlarına katacağı anlamlı değişimler. Geçtiğimiz birkaç yılda Nesnelerin İnterneti inovasyon için slogan bir sözcük ve her şeyi daha bir hale getirmek için yeni bir çağın başladığını gösterir hale geldi.

Nesnelerin İnterneti konsepti birçok işletmenin karşılaştığı sorunlarla ilgili sunduğu cevaplar sayesinde bu problemlerin azalmasını ya da tamamen ortadan kaybolmasını sağladı. Bulut bilişim, akıllı şebekeler, nano teknoloji ve robotik gibi diğer teknolojik gelişmelerle karşılaştırıldığında girmek üzere olduğumuz Nesnelerin İnterneti dünyası çok daha verimli, üretken, güvenli ve kârlı bir ekonomik ortam sunuyor.

Nesnelerin İnterneti alanı içindeki yeni gelişmeler, son kullanıcı perspektifinden çok daha yüksek ölçekli faydalar sağlama ihtiyacını artıracak. Çok daha iyi yiyecek saklama imkânı sunan akıllı ev aletlerine sahip akıllı bir evin yaşam kalitemizi yükseltmesi ya da klima veya hava temizleyicilerin sahip olduğu kullanıcı verilerini daha iyi kullanarak daha temiz bir çevre ve sağlıklı yaşama sahip olmamızı sağlamalarını örnek gösterebiliriz.

Sektör uzmanlarının öngörülerine göre yakın gelecekte Nesnelerin İnterneti teknolojileri tarafından etkilenmeyen ya da değişime uğramayan hiçbir sektör kalmayacak. Nesnelerin İnterneti yakın zamanda tüm operasyonlar için zorunlu hale gelecek. Aynı zamanda gelecek yıllarda bu sektörler, Nesnelerin İnterneti’nin sunmayı vaat ettiği avantajların gerçekleşmesi için de destek olacaklar.

Nesnelerin İnterneti’nin küresel çapta yeni bir ekonomik çağ başlatacağından hiçbir şüphe yok. Nesnelerin İnterneti’nin sunacağı avantajlar, mevcut ekonomik modeller ve süreçler üzerine basit geliştirmeler olmaktan ziyade tamamen bu süreçleri dönüştüren bir kapsamda yenilikler sunuyor. Nesnelerin İnterneti ekonomisi şirketlerin üretimi, fonksiyonu ve davranışlarında devrimsel etkiler yaratacak. Bu değişim ise bundan önceki tüm endüstriyel devrimlerden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Bu yıl en çok etki yaratan teknolojik kavramlar arasında yer alan Nesnelerin İnterneti hakkında, etkisinin nasıl en üst seviyeye çıkarılacağı ve en büyük faydanın nasıl elde edileceği konusunda bazı tartışmalar da devam ediyor. Nesnelerin İnterneti platformları tarafından üretilen oldukça yoğun bilgi seliyle birlikte robotik ve yapay zekâ sektörlerinin de yükselişe geçeceğini göreceğiz.

Düzgün bir şekilde birlikte kullanılan robotik ve yapay zekâ teknolojilerinin, uzay araştırması, bilimsel deneyler ve hatta daha önceden görülmemiş bir şekilde sürdürülebilir olan üretim süreçleri gibi sosyo-ekonomik konularda oldukça büyük faydalar sağladığı da kanıtlandı.

Robotik Teknoloji, Makine Öğrenimi ve Nesnelerin İnterneti alanlarındaki hızlı gelişmelerle birlikte bu gelişimi sağlamak için tüm teknolojilere ve bunları uygulayarak yaşam tarzlarımızı yeniden şekillendirebilecek olanaklara sahip durumdayız.

LG Electronics, yapay zekâ alanına doğru ilerleyerek sadece ürünleri daha da gelişmiş hale getirmenin ötesinde, sunulan servislerin robot teknolojileriyle daha nasıl geliştirilebileceği konusu üzerinde çalışıyor.

LG, bağlantılı cihazların sayısının arttığı günümüzde Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017 etkinliğinde tanıttığı yeni akıllı robot serisiyle yine sektörde bir adım önde olduğunu ispatladı.