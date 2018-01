Nesnelerin İnternetinden güç alan akıllı kiosklar, FoodTech dönüşümünü hızlandırıyor

Nesnelerin İnterneti ile yönetilen akıllı kiosklar, yemek ve müşteri arasındaki tüm aracıları ortadan kaldırarak taze, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin müşteriye anında sunulmasını sağlıyor. İstanbul’un dört bir yanında kullanılacak kiosk üniteleri, tüketicilerin öğünlerini IoT ile zenginleştiriyor.

Şehir insanının tüketim alışkanlıkları hızla değişirken, beslenme konusunda ihtiyaç duyulan hız ve verimliliği, sağlıklı ve lezzetli menülerle desteklemek gerekiyor. Nesnelerin İnterneti, insanların istedikleri yemeğe hızlı ve kolay ulaşmalarını kolaylaştıran akıllı kioskları FoodTech endüstrisinin hizmetine sunuyor. Meal Box bu kiosklarda taze, sağlıklı ve lezzetli menülerini servis ederek yeni nesil beslenme trendini başlatıyor.

Meal Box, Servo ile beraber özellikle sağlıklı ve lezzetli öğünler ve atıştırmalıklar bulmakta zorlanan beyaz yakalılar için IoT destekli bir dolap projesi geliştirdi. Bu dolap klasik otomatlardan farklı olarak nakit para veya kredi kartına fiziksel olarak ihtiyaç duymaksızın, akıllı telefon üzerinden ödeme yapmayı sağlıyor. Dolabın içindeki ürünler glütensiz, vejetaryen, detoks, diyabetik, şekersiz, protein barlar gibi çeşitlerden oluşuyor. İstanbul’un dört bir yanındaki büyük kurumların içine konumlandırılacak olan kiosklar, Meal Box lezzetlerine ulaşmayı çok daha kolay hâle getiriyor.

Taze, sağlıklı ve lezzetli yemekler şimdi kiosk ünitelerinde!

Meal Box Kiosk’ta bulunan taze, sağlıklı ve lezzetli yemekleri tercih eden kullanıcılar, Meal Box mobil uygulamasını indirerek ödeme bilgilerini sisteme tanımlıyor. Bunun ardından kullanıcıya sadece kiosk makinesinden dilediği yemeği almak kalıyor. Müşterisini mobil uygulama üzerinden tanıyan akıllı kiosk üniteleri, IoT sensörleri sayesinde kapak kapatıldığında hangi yiyeceklerin raftan alındığını anlıyor ve mobil uygulamaya sinyal göndererek ödemenin alınmasını sağlıyor. Servo Kiosk destekli bu altyapı sayesinde tüm satın alma süreci insansız ve otomatik olarak işliyor.

Meal Box FoodTech alanında IoT ile büyüyor

Yemek tedarikini teknolojiyle daha verimli hale getirmek için tüm süreçlerde IoT’den faydalanıyor. Envanter takibinin akıllı sensörler aracılığıyla hatasız ve anlık olarak yapıldığı Meal Box Kiosk’lar, usta şeflerin özenle hazırladığı gurme yemekleri İstanbul’da yemek ihtiyacının en yoğun olduğu 30 noktada her an servise hazır olarak sunuyor. Kiosklarda azalan yemekler merkezi sistem üzerinden takip edilerek “yok satma” olasılığı ortadan kaldırılıyor. Meal Box kuryeleri ve dağıtım ortakları, kapıya servis siparişlerde gidecekleri rotayı mobil uygulama üzerinden görüntüleyerek her zaman mümkün olan en kısa sürede teslimat noktasına ulaşıyor.

Türkiye’nin FoodTech alanında müşteri memnuniyetine odaklı çalışan güçlü markalara ihtiyacı olduğunu dile getiren Meal Box CEO’su Murat Demirhan, “Pazara girdiğimiz ilk günden bu yana bir FoodTech şirketi olarak tüm süreçlerimizde teknolojiden faydalandık. Hızlı şehirleşmenin, artan nüfusun ve yeni nesil beslenme alışkanlıklarının getirdiği ihtiyaçları karşılamak ancak teknolojiyle mümkün olabilir. Nesnelerin İnterneti bu alanda muazzam imkanlar sunuyor. Meal Box Kiosk, IoT’yi tüm İstanbullular için faydaya dönüştüreceğimiz yeni bir çözüm olarak konumlanıyor. Meal Box olarak FoodTech sahasındaki büyümemizi IoT, mobil uygulamalar ve iş zekâsı başta olmak üzere en yeni teknoloji trendlerinden güç alarak sürdüreceğiz,” diye konuştu.