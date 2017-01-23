Netmarble Türkiye Gaming İstanbul’da

Netmarble, yayınlandığı ilk günden bu yana Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi gören oyunlarıyla Gaming İstanbul’a katılıyor. Netmarble standına gelenler, fuar süresince çeşitli oyunları test etme imkânı bulacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Gaming İstanbul Fuar’ında Netmarble standını ziyaret edecek oyunseverler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacak.

Netmarble Türkiye, İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’a (GİST) dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gören mobil oyunlarıyla katılacak. Netmarble fuar süresince standında oyun turnuvaları düzenleyerek oyunseverlere çeşitli hediyeler dağıtacak. Fuarın ilk günü 2 Şubat 2017 tarihinde ise fuar alanındaki ana sahnede tüm gün boyunca Wolfteam oyun turnuvası düzenleyecek.

Bitmeyen eğlence Netmarble standında

GİST 2017’ye muhteşem bir stand ile katılan Netmarble, fuar boyunca ziyaretçilere hiç bitmeyecek bir eğlence sunuyor. Netmarble standındaki turnuva alanını ziyaret edenler, fuar süresince çeşitli oyunları test etme imkânı bulacaklar.

Wolfteam’de turnuva heyecanı

GİST 2017 fuarının açılış günü 2 Şubat Perşembe günü, fuar alanındaki ana sahnede büyük heyecana sahne olacak Wolfteam turnuvası yapılacak. Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir bilgisayar oyunu severlerin büyük bir tutkuyla oynadığı bir oyun. Büyük bir rekabete ve heyecana sahne olacak Wolfteam turnuvasını izlemeye herkes davetli.

MStar dans gösterisini kaçırmayın

Netmarble Türkiye’nin ülkemizde en çok sevilen oyunlarından biri olan MStar, GİST 2017 ana sahnesinde 5 Şubat Pazar günü bir dans gösterisi sunacak. Dans, müzik ve modanın bir arada olduğu oyunun eğlenceli gösterisini kaçırmamak için ziyaretçilerin ana sahne programlarını yakından takip etmesi ve Netmarble standına uğraması gerekiyor.

Streamer’lardan canlı yayın

Netmarble fuarda ayrıca oyun dünyasının önemli bir parçası olan oyunların canlı yayınlarını gerçekleştiren “streamer”lar ile çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Netmarble standını ziyaret edenler takip ettiği streamer ile tanışma imkanı bulabilecek.