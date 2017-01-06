Nissan CES’te geleceği gösterdi

Yeni teknolojilere ve özellikle otonom sürüş teknolojisine yatırım yapmaya devam eden Nissan, Las Vegas’ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2017’de markanın gelecek vizyonunu, yeni teknolojileri ve tüketici beklentilerini karşılayan teknolojiler geliştirmek üzere hayata geçireceği yeni işbirlikleri de açıkladı.

Japon otomotiv devi Nissan, CES 2017’de Nissan Intelligent Mobility teknolojisinin markanın gelecek vizyonunu gerçekleştirmedeki önemini anlattı. Nissan ayrıca günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojik gelişmelerle yeni işbirliklerini de açıkladı.

Nissan’ın otomotiv sektörüne yönelik önemli bir değişimi ve fırsatı CES 2017 kapsamında gündeme getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Nissan Başkan ve CEO’su Carlos Ghosn: “Nissan, otomobilleri güçlü ve sürülebilir kılan ve geniş kitlelerle bütünleştiren teknolojiler geliştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip. Günümüz teknolojileri gelecekteki sıfır emisyonlu araçlara ve sıfır ölüm oranına sahip yollara ulaşma noktasında önemli bir yapı taşı oluşturuyor. Yenilikçi vizyonumuzla geleceğe umutla bakıyoruz” dedi. Ghosn şirketin yeni teknoloji ve işbirliklerini anlatarak sözlerini sürdürdü.

Nissan Intelligent Mobility otomobilleri güçlü ve sürülebilir kılma ve geniş kitlelerle bütünleştirme noktasında ilham veren üç yenilik alanını kapsıyor. Nissan Intelligent Mobility müşterilere daha güvenli, daha kontrollü ve araç içerisindeki herkese daha konforlu bir yapı, aynı zamanda daha temiz ve daha verimli otomobillerle benzersiz bir sürüş deneyimi ve bunun yanı sıra üstün bağlanabilirlik özellikleriyle daha geniş kitlerle bütünleşme imkanı sunuyor.

Nissan’ın geleceğe ışık tutan teknolojileri ve işbirlikleri

Nissan CES 2017 kapsamında otonom sürüşe giden yolda önemli birer yapı taşı olan yenilikler ve işbirliklerini de açıkladı. Nissan tarafından NASA teknolojisiyle geliştirilen Sorunsuz Otonom Sürüş (Seamless Autonomous Mobility – SAM) çok daha kısa sürede çok daha fazla otonom sürüş özelliğine sahip aracın yollara çıkmasını sağlayacak olan önemli bir inovasyon olarak öne çıkıyor.

Nissan ve Japonya’nın önde gelen internet şirketi DeNa Japonya’da sürücüsüz otomobillere yönelik saha testlerine başlayacaklar. Hedef ise 2020 yılına kadar otonom sürüş özelliğine sahip araçların ticari kullanımına yönelik testlerin kapsamını genişletmek. Nissan ayrıca yakın gelecekte satışa sunacağı yeni Leaf modelini otonom sürüş teknolojisi ProPILOT ile donatacak.

Renault-Nissan Ortaklığı gelişmiş bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilmesi ve tesis edilmesi sürecini hızlandırmak üzere Microsoft ile işbirliği yapıyor. Örneğin Cortana teknolojisi sürüşü daha üretken ve eğlenceli kılma potansiyelini beraberinde getiriyor.

Nissan, Rockefeller Vakfı öncülüğünde otonom sürüş, elektrikli otomobiller ve yeni mobilite hizmetleri planlama noktasında yardımcı olmak üzere hızla gelişen 100 kent ile işbirliği yapıyor.