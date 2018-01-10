NVIDIA, dev oyun monitörü BFGD™ ile bilgisayar oyunlarını yeni bir boyuta taşıyor

NVIDIA, yılın en büyük teknoloji fuarı olan Las Vegas CES 2018’de, oyunseverler için geliştirdiği dev boyutlu bilgisayar oyun monitörü, BFGDs™ – Big Format Gaming Displays’i (Büyük Formatlı Oyun Ekranı) tanıttı.

NVIDIA G-SYNC teknolojisi destekli 65 inçlik dev monitör 120Hz’te 4K kalitesinde görüntü sağlarken, entegre NVIDIA SHIELD özelliğiyle birlikte, kullanıcılara benzersiz bir oyun ve yayın deneyimi sunuyor. NVIDIA’nın donanım ortakları olan Acer, ASUS ve HP işbirliğiyle üretilecek BFGDs™ monitörleri, üstün görsel ve teknolojik özellikleriyle oyun keyfini yepyeni bir boyuta taşıyor.

Ürünle ilgili bilgi veren NVIDIA GeForce Pazarlama Başkanı Matt Wuebbling; “Bir oyuncu için en büyük beklenti üstün performans ve hızlı tepki süresidir. Ancak şimdiye kadar kullanılan geleneksel ekranların hiçbiri bu beklentiyi karşılayamadı. NVIDIA’nın son teknolojisiyle üretilen BFGD’nin düşük gecikme süresi ile PC oyunları artık çok daha farklı oynanacak.” dedi.

BFGD’nin kalbindeki G-SYNC HDR teknolojisi ekranın 120 Hz’lik yenileme hızı oyunun her anının görüntüyle senkronize olmasını sağlıyor. G-SYNC Değişken Yenileme Oranı teknolojisi, benzer boyutlardaki her hangi bir ekranda bulunmayan, yüksek duyarlıklı, yumuşak ve akışkan, sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. 1000 nit parlaklığa ulaşan ve DCI-P3 renk gamını destekleyen NVIDIA G-SYNC, entegre NVIDIA SHIELD ile Netflix, Amazon Video ve YouTube’a 4K erişim sağlayan BFGD’lerle, en çok tercih edilen 23.976, 24, 25 FPS formatındaki filmler eşsiz bir görsellikle izlenebiliyor.