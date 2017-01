Ofis telefonu neden vazgeçilmez?

Telefon piyasası evrim geçiriyor: artık herkesin bir akıllı telefonu var. Mesajlaşma yerini WhatsApp’a bıraktı ve görüntülü konuşma her geçen gün popülerliğini artırıyor. Tüm bunlara rağmen, yıllardır her masada var olan bir cihaz mevcut. Doğru tahmin ettiniz, masa telefonlarınız ama artık onlar da akıllı ve sabit değil! İşte Gigaset Pro EMEA Bölgesi Pazarlama Yöneticisi Ron Cottaar, iş yerlerinin her geçen gün akıllanan gizli kahramanları hakkında unutmamamız gereken 5 başlığı sıralıyor!

Hem akıllı hem de artık sabit değil!

Sabit telefonlarda da kişiselleştirme özelliği sunan, dokunmatik ekran ara yüzüne sahip, görüntülü arama özelliklerini destekleyen ve güçlü HD ses kalitesinde görüşme imkanı sağlayan cihazlar, vazgeçilmezlerin arasında yerini alıyor. Şu anda mevcut olan bazı sabit telefonlar akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Böylelikle sabit telefonunuzdan gelen tüm çağrıları cep telefonunuzdan yanıtlayabilir, yapacağınız her çağrının şirket IP santrali üzerinden gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Yenilikçi bir diğer özellik ise Gmail veya iCloud gibi bulut bazlı hizmetlerin entegrasyonuna açık olması. Tüm bu özelliklerin yanı sıra ahizesiz konuşma, gelişmiş hoparlör kalitesi, uzak ofis iletişimi gibi gelişkin iletişim çözümleriyle kullanıcıların üretkenliğini artırıyor.

KOBİ’nin çözümü IP teknolojisinde

IP telefonlar KOBİ’lere, telefon sisteminden daha fazla esneklik ve değişen, gelişen ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılama olanağı sunuyor. Birçok şirket aynı masa telefonunu yıllarca kullanıyor. IP telefonlara geçiş KOBİ’lere iletişim giderlerinde ciddi tasarruf elde etmelerini sağlıyor. Her ölçekteki işletmeye klasik haberleşme yöntemlerinin yanı sıra, konferans, görüntülü görüşme, mesajların e-posta ile iletilmesi gibi bir çok iletişim çözümlerini de bir arada sunuyor.

Bütçenizdeki sabitliği de azaltın

Halen birçok KOBİ analog masaüstü telefonları kullansa da telefon hatlarının çoğu IP bazlı. Gerçekten ihtiyaç oluşana kadar değiştirilmeyen sabit masa telefonlarının satışı hala yüksek olsa da dünyada IP telefonlar giderek en çok tercih edilen ürünler halini alıyor. Bir KOBİ için önemli olan maliyet kalemleri düşünüldüğünde IP telefonların popülaritesi ve satışlarındaki artışa da şaşırmamak lazım.

Bulut teknolojisi sayesinde kesintisiz ve ekonomik bir iletişim

Bulut teknolojisine sahip telefonlar piyasada çok büyük bir etki yarattı. Yıllardır analog telefon kullanan KOBİ’lerin, sistemlerini IP telefonlara yönlendirmelerinin nedenlerden biri yarattığı bu etki oldu. Bulut teknolojisinin çoklu iletişim özellikleri IP telefonların değerini artırıyor. Değişimin faktörlerinden diğeri de akıllı telefonların popülerliği. Ancak uzun süreli görüşmeler, güvenliğin ve ses kalitesinin çok önemli olduğu aramalar için sabit telefonlar hala daha doğru seçim olarak karşımıza çıkıyor.

Sabit telefon dayanıklılık demek

Birçok iletişim aracı kullanma ihtimalimiz varken neden masa telefonları nasıl oluyor da hala hayatta kalabiliyor çünkü her zaman daha dayanıklı. Bu dayanıklılık iki yönlü sesli görüşme için en etkin yöntem olmasına dayanıyor. Numaralı çevirici, programlanabilir kısa yol tuşları, ergonomik ahize gibi özellikler sabit telefonun tam amacına uygun bir cihaz olmasını sağlıyor. IP sabit telefon birleşik iletişim hizmetlerine ulaşmak için de mükemmel bir seçim. Özellikle akıllı telefonların sinyal çekim sorunlarının olabileceği yerlerde, GoToMeeting veya Skype for Business gibi yazılım tabanlı cihazların teknik zorluklarla karşılaşabileceği koşullarda, sabit telefon her zaman elinizin altında.

Sabit telefonlar hayatımızdan çıkacağa benzemiyor, önümüzdeki 10 yıl için başka çözüm aramayın en sağlam çözüm zaten masanızda.