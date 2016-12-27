Öğrenmede 2017 trendi sosyal medya ve mobilleşme

Türkiye’nin öncü ve lider e-öğrenme şirketi Enocta, 2017’nin e-öğrenme trendlerini değerlendirdi. 2017-2021 yılları arasında e öğrenme sektörünün %11 büyümesi bekleniyor. E-öğrenme alanındaki trendleri ise sosyal medya ve mobil cihazlar şekillendirecek.

Uluslararası e-öğrenme firması Docebo’nun her sene gerçekleştirdiği 2017 E-Learning Trends Raporu’na göre e-öğrenme sektöründeki ve dünya genelindeki trendlerde sosyal medya ve mobilleşmenin etkisi hissediliyor. 2016 itibariyle 31 milyar dolarlık bir hacme ulaşan kurumsal e-öğrenme pazarının 2016-2020 döneminde %11,41 büyümesi bekleniyor. E-öğrenme alanındaki yenilikçi çözümlerin odaklandığı dört teknoloji başlığı göze çarpıyor: sosyal medya, mobilleşme, analitik ve bulut bilişim. Ancak 2016-2021 döneminde oyun bazlı öğrenme, oyunlaştırma ve giyilebilir teknolojilerin e-öğrenme alanında çığır açan değişiklikler yaratması bekleniyor.

Enocta Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Tok, Docebo 2017 E-Öğrenme Trendleri Raporu’nda yer alan verileri şöyle değerlendirdi: “E-öğrenme alanında dünya genelinde iki noktaya ciddi şekilde odaklanılacak: içerik ve birey. Çağımızda içerik artık hızla değişiyor, hepimiz bunun farkındayız ve her yerden içeriğe erişebilmek büyük önem taşıyor. Ancak öğrenenlerin ellerindeki bütün materyaller ile yeni içerikler oluşturmaları ve kendilerine en çok anlam ifade eden kısımları özümsemelerini sağlayacak yollar bulmak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden en iyi eğitim ve gelişim planı çok katmanlı, esnek bir öğrenme ekosistemi yaratmak, öğrenene nasıl akıllı bir tüketici olacağını göstermek, gereken kişisel eğitim ortamını oluşturup sürekliliğini sağlamak gibi kritik faydalar sunabilmelidir. Enocta olarak bizler de bu konuya daha çok eğileceğiz.”

“Öte yandan Enocta olarak eğitim teknolojileri sektöründeki lider oyuncuya yakışır şekilde, dünya genelindeki eğitim ve eğitim teknoloji trendlerine uygun eğitimler, yazılımlar ve deneyimler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısa ama çabuk öğrenme materyalleri, teknoloji çağının ve Endüstri 4.0’ın getirdiği sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini en iyi oyunculardan oluşan ekosistemi hayata geçirerek Türkiye pazarında ölçeklenebilir ve ekonomik şekilde kurumlarda kullanılması için çaba sarf edeceğiz. Değişen müşteri ihtiyaçlarını baz alarak farklı segmentteki müşterilerin teknolojik çözüm ihtiyacı için yalın ve pratik teknolojik eğitim yönetim sistemlerinin gelişimi için de çalışmaya devam edeceğiz.”