Online alışveriş, mağazalara da müşteri getiriyor

Perakende markalarına e-ticaret platformları ve omni-kanal çözümler sağlayan Positive A Digital Approach’ın Kurucu Ortağı Caner Istı, perakendede markanın fiziksel mağazalarını e-ticaret sitesi ile entegre etmesinin önemine dikkat çekti.

Istı, ürünü internetten satın alarak mağazadan teslim almayı tercih eden her iki kişiden birinin mağaza içinde de harcama yapma potansiyeli olduğunu belirtti.

E-ticaret dünyadaki ve Türkiye’deki büyümesini sürdürürken, perakende sektörü “E-ticaret mağazacılığı bitirecek mi? Gelecekte fiziksel mağazacılık olacak mı?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. Perakende markalarına e-ticaret platformları ve omni-kanal çözümler sağlayan Positive A Digital Approach’ın Kurucu Ortağı Caner Istı, bu soruların artık gündem dışı kalması gerektiğini belirterek, dünyada yeni trendin online alışveriş ile mağazacılığı birleştirmek olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden sipariş verip, ürünlerini mağazadan teslim almak isteyen yani Click & Collect’i tercih eden tüketicilerin önemli bir kısmının, ürünü mağazadan alırken mağaza içinde de ayrıca harcama yaptığına dikkat çeken Istı, “Bu oran bir İngiliz perakendecisi için yüzde 25 iken, bazı ABD markalarında yüzde 27 seviyesinde bulunuyor. Mağazadayken özel indirim ya da kampanya sunulması durumunda yüzde 48’lere kadar ulaşıyor. Yani ürün teslim almaya gelen neredeyse her iki kişiden birine başka bir ürün daha satılıyor” dedi.

Ayakkabı ve hazır giyimde önemli fırsatlar var

Istı’nın verdiği bilgilere göre, tüketicilerin ekstra para harcama eğilimi perakende mağazasının faaliyet alanına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Click & Collect yöntemi ile internet üzerinden ev dekorasyonu alışverişi yapan 10 kişiden dördü, internette harcadığı tutarın yüzde 50’sinden fazlasını da mağazaya gittiğinde ekstra harcama olarak gerçekleştiriyor. Istı bu durumu “Bir anlamda Click & Collect yöntemi, alışverişin online mağazada başlayıp fiziksel mağazada devam etmesi için bir araç oluyor. Click & Collect’in en çok kullanıldığı alan olan ayakkabı ve hazır giyim, mağaza içindeki harcamaları artırmak için önemli bir potansiyel barındırıyor” sözleri ile ifade etti.

Mobil, mağazalara yeni bir kapı

Mağazaya gelen tüketicileri markanın internet sitesinde gezmeye teşvik etmenin de önemli olduğunu ifade eden Caner Istı, “InMoment tarafından yapılan bir araştırmaya göre, mağaza içindeyken perakendecinin internet sitesine giren tüketiciler, siteyi ziyaret etmeyenlere kıyasla mağaza içinde 2,2 kat daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu yöntemi tercih edenlerin yüzde 72’sinin 44 yaş altında olması da dikkat çekici. Raporlar, alışverişten önce ya da alışveriş sırasında mobil cihaz kullanımının geçtiğimiz yıl ABD’deki mağaza içi satışlara etkisinin yüzde 28 oranında yani 1 trilyon dolar tutarında olduğunu gösteriyor. Perakendeciler, tüketicilerin mağazaya gelmeden önce mobilde arama yaptıkları gerçeğinin getirdiği avantajdan mutlaka yararlanmalılar. Mobili mağazalarına açılan yeni bir giriş kapısı gibi düşünmeliler” dedi.

Bir ürünü online olarak satın almadan önce mağazada incelemeyi ifade eden “showrooming” ve önce online olarak inceleyip sonra fiziksel mağazada satın alma anlamına gelen “webrooming” de yükselen trendler arasında bulunuyor. İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma, tüketicilerin sırası ile yüzde 75 ve yüzde 72 oranlarında bu iki seçeneği kullanmayı planladıklarını gösteriyor. Bu oranlar, 2015’e kıyasla ortalama yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor.