Otokar’dan “Cesur” savunma

Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen yatırım şirketi Tawazun’un girişimleriyle kurulan Al Jasoor (Cesur) adlı şirket, BAE Silahlı Kuvvetleri ile 8×8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzaladı.

Otokar’ın BAE’deki kurulu Otokar Land Systems şirketi ile Tawazun’un Heavy Vehicles Industry şirketinin ortak girişim şirketi olan Al Jasoor, BAE Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen 8×8 amfibik zırhlı aracı, BAE’nin halihazırda sahip olduğu üretim tesislerini kullanarak üretecek.

Savunma sanayinde 30 yılı geride bırakan Otokar’ın, 5 kıtada, 30’u aşkın ülkede hizmet verdiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bu sözleşme ile Otokar’ın teknoloji ihracatına ve ortak girişim şirketi aracılığıyla yurt dışında üretime başladığına dikkat çekti.

Körfez ülkelerine ihracat yapmakla kalmayıp, Al Jasoor (Cesur) ile yurt dışında üretime başlayacaklarını belirten Koç, “İmzalanan bu anlaşma ile şirketimiz Otokar, savunma sanayiinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor” dedi.