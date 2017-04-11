Otomotiv girişimleri 5 milyon TL yatırım aldı

İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliğiyle, 2015 yılında İTÜ Çekirdek bünyesinde ‘Otomotiv Teknolojileri Kategorisi’ açılmıştı. Bu kapsamda her yıl OİB Proje Pazarı Etkinliğinde başarılı bulunan otomotiv girişimcileri İTÜ Çekirdek’te kuluçka ve hızlandırma programına seçilip, projelerini hayata geçirmek ve sanayiye aktarmak üzere desteklenmeye başlamıştı. İTÜ Çekirdek’te desteklenen Otomotiv Teknolojileri Kategorisi girişimleri IUGO, Enwair, Garajyeri, RePG ve Parkkolay bugüne kadar toplam 5 milyon TL değerinde yatırım aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, “İTÜ ARI Teknokent olarak, 2015’te İTÜ Çekirdek’e ‘Otomotiv Teknolojileri Kategorisi’ni dahil ettik. OİB işbirliği ve desteği ile oluşturduğumuz bu kategorinin Türkiye’deki otomotiv sektörünün algısını değiştirmeye başladığına inanıyoruz. İki yıl gibi kısa bir sürede OİB Proje Pazarı’nda seçilerek İTÜ Çekirdek’e giriş hakkı kazanan 5 girişimcimizin 5 milyon TL değerinde yatırım aldı. Bu başarının, OİB’in kendi sektörüne sağladığı bu vizyoner desteğe ve İTÜ Çekirdek’in girişimci geliştirme yetkinliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv İhracatçıları Birliği olarak İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz bilinçli ve başarılı startup firmalarının kurulmasını sağlayacak, proje ve fikirden sanayiye giden yolda girişimcilere destek olacak, sektörümüze katkıda bulunabilecek bir çalışmadır. Bu iş birliği ile fikirlerin sanayileşip, üretime dönüşmesini ve endüstrimize birer çıktı olarak katkı sağlamasını amaçladık. Bu projelerin önümüzdeki dönemde de takipçisi olacağız” dedi.

Yatırımlarla büyüyen 5 girişim

Sürücü davranışlarını inceleyen ve iyileştiren, ileri seviye sürücü destek sistemlerine yönelik otomotiv teknolojileri geliştiren iUGO Teknoloji, Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcıları’ndan 4.5 milyon dolar şirket değerlemesi ile 400 bin dolar melek yatırım aldı. Patentli yeni pil teknolojisi ile modern hayatın baş ağrısı çabuk eskiyen, çabuk biten pil sorununu çözüme kavuşturan Enwair ise 275 bin TL’lik yatırımın sahibi oldu. Boş duran aracını kiralayarak ek gelir elde etmek isteyen araç sahiplerinin paylaşım platformu Garajyeri ise sektörel dönüşüm yaratma potansiyeline sahip az sayıda sarsıcı yenilikten birisi olarak son bir yıl içinde 800 bin dolar yatırım aldı. Elektrikli araba ve şebeke dışı elektrik ihtiyaçları için devrimsel etkisi olabilecek RePG de son bir yılda 740 bin TL değerinde yatırım kazandı. Trafik sorunuyla birlikte otopark sorununun da günden güne büyümesiyle bu sorunu çözmek için mobil uygulama geliştiren Parkkolay ise 250 bin TL yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek’te “Otomotiv Teknolojileri” kategorisine başvurmak isteyenler için son tarih 14 Nisan 2017. OİB Otomotiv Teknolojileri Kategorisinin bir parçası olma hedefindeki girişimciler http://www.itucekirdek.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor