ÖTV ve KDV indirimleri e-ticarette alışverişi yüzde 35’e kadar arttırdı

30 Nisan’a kadar geçerli olacak ÖTV ve KDV indirimleri GittiGidiyor’un satışlarında yüzde 35’e varan artış yarattı.Fiyatların avantajlı seviyelere gelmesi, kış aylarında olunmasına rağmen klima satışlarına da olumlu yansıdı.

Bakanlar Kurulu’nun kararıyla ÖTV ve KDV’de gerçekleşen indirim, uygulamaya girdiği ilk haftadan itibaren satışları arttırmaya başladı. Beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yüzde 6,7 oranında uygulanan ÖTV’nin sıfırlanması, mobilyada da KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesi, tüketiciler için fırsat oldu.

3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 30 Nisan’a kadar geçerli olacak uygulamanın başlamasıyla fiyatların avantajlı seviyelere gelmesi, Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un bu kategorilerdeki satışlarını yüzde 25 ila yüzde 35 arasında artırdı.[1]

“Etkisi artacak”

Ayda yaklaşık 60 milyon ziyaret ve 20 milyon tekil ziyaretçisi[2] ile alıcı ve satıcıları bir araya getiren e-ticaret platformu GittiGidiyor’un Genel Müdürü Öget Kantarcı, yüksek kur ve hızlı değişen gündem gibi etkenlerle alışverişi erteleyen tüketicinin vergi indirimleriyle harekete geçtiğini belirtti. İlk hafta itibarıyla beyaz eşya satışlarında yüzde 25, mobilyada da yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Kantarcı, “Halihazırda devam eden kampanyalar kadar vergi düzenlemesinin de satışlara olumlu etkisini gözlemliyoruz. Bu durum, önümüzdeki dönemde söz konusu etkinin daha da artacağıyla ilgili önemli bir sinyal” dedi.

Klima satışı hız kazandı

İndirimin en fazla etkilediği kategorilerden birinin iklimlendirme olduğuna dikkat çeken Kantarcı, söz konusu dönemde klima satışlarının da yüzde 35 oranında arttığını söyledi.2 Kantarcı, “Normalde klima satışlarındaki yukarı yönlü hareket Nisan, Mayıs gibi dikkat çekici hale gelmeye başlar ve sıcakların arttığı dönemlerde daha da ivmelenir. Vergideki indirimin fiyata yansıdığı kampanyalar yapılınca, bu yıl klima almayı düşünenler şimdiden bir etki yaratmaya başladı. Şubat ayında klima satışında yüzde 35’e varan artış gördük” şeklinde konuştu.