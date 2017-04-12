Oy ve Ötesi’nden referandum teyit uygulaması

Oy ve Ötesi Derneği seçimlerde kullandığı T3 (Türkiye Tutanak Teyit) sistemine ek olarak yepyeni bir mobil uygulama geliştirdi.

Oy ve Ötesi Derneği 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde sandık sonuçlarının sağlamasını yapılabilmek amacıyla, her akıllı telefonda kullanılabilecek “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulamasını tüm vatandaşların kullanımına açıyor.

T3: “TÜM VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇIK İLK VE TEK UYGULAMA”

Sandıkta görev alan, gözlemcilik yapan, oyunu kullanmak için sandık başına giden tüm vatandaşlar, bu mobil uygulama ile sandık sonuç tutanağının fotoğrafını T3 sistemine kolaylıkla göndererek seçim sürecine katkı sağlayabilecek.

“T3 TUTANAK GÖNDER” UYGULAMASI NASIL ÇALIŞACAK?

“T3 Tutanak Gönder” mobil uygulaması IOS ve Android uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiecek. Uygulamayı indiren herkes, bu uygulama üzerinden 16 Nisan günü ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekip T3 sunucularına gönderebilecek. Vatandaşlar erişebildikleri kadar çok sandık tutanağının fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek şeffaf bir seçim için sürece katkıda bulunabilecek. Tüm vatandaşlar daha fazla sandığa gidip sandık tutanağının fotoğrafını ileterek daha çok verinin karşılaştırmasını sağlayabilecek.

Mobil uygulamanın detaylı kullanım videosu için:https://youtu.be/ro5gdghXyjc

T3 ÇİTLEMEYE DEVAM

Kısa sürede binlerce tutanağın karşılaştırıldığı T3 sistemi ile Oy ve Ötesi Derneği, son iki seçimde tutanak teyidini adeta bağımlılık haline getirmişti. Halkoylaması sürecinde de Dernek, uygulamayı indiren ve tutanakları sisteme yükleyen gönüllüleri, seçim günü akşamı yine gelenekselleşmiş tutanak görsellerinin T3 sistemine sayısal olarak aktarıldığı T3 çitleme ritüeline bekliyor.