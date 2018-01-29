Oyun geliştirme maratonu Global Game Jam İstanbul’da başladı

10’uncu yılına girecek dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam (GGJ), İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü BUG Lab’de başladı.

Netmarble Türkiye’nin ana sponsoru olduğu GGJ İstanbul’un açılışında konuşan Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek “Türkiye’de global ölçekte başarılara ulaşmış 4-5 tane oyun firması var. Avrupa’nın bir çok ülkesinde böyle bir başarıya ulaşmış ülke yok. Bu oyun maratonları ülkemizdeki oyun eko sisteminin gelişmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Oyun geliştiricilerini buluşturan, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), dünyanın dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da 26 Ocak Cuma günü yapılan açılış töreni ile başladı. Netmarble Türkiye ana sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, bu yıl 10’uncusu düzenlenen maratonda, BAU Galata Kampüsü BUG Lab’de bir araya gelecek profesyonel ve amatör oyun geliştiriciler, kendi ekiplerini kurarak, 48 saat boyunca durmaksızın oyun projelerini hayata geçirecek.

Türkiye, dünyadaki oyun şirketlerine örnek

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyada oyun sektöründe en önemli ve en iddialı ülkelerden biri haline gelmeye başladığına dikkat çekerek, “Belki ilk 5 içinde değiliz belki ama şu an Türkiye’de sadece bir tane değil global ölçekte başarılara ulaşmış 4-5 tane oyun firması var. İnanın Avrupa’nın bir çok ülkesinde böyle bir başarıya ulaşmış ülke yok. Avrupa’nın bir çok ülkesinde 5 tane başarılı global ölçekte gelir elde eden global başarıya imza atmış bir ülke yok. Barış Özistek şöyle devam etti:

“Uzun yıllardır oyun eko sisteminin gelişmesi için çalışıyoruz. 5-6 yıl önce bu tür oyun maratonları yapıldığında pek çok kişi bu çalışmalardan bir şey çıkmayacağını, yabancı yatırımcının gelmeyeceğini, Türkiye’den başarılı bir oyun firması çıkmayacağını söylerdi. Dolayısıyla bu tip çalışmaların kısa vadeli değil belki ama orta ve uzun vadede eko sisteme ne kadar büyük katkısının olduğunun bir kanıtıdır Türkiye. Bütün dünya Türkiye’yi örnek gösterebilir sadece eko sistem oyun geliştiricilerle ya da oyuncularla değil burada olduğu gibi eğitim kurumlarıyla da büyüyor, iş ortaklarıyla büyüyor. O yüzden bence Netmarble Türkiye olarak bu yeniden bu etkinlikte bir yıl aradan sonra yer almaktan dolayı mutluyuz. Tüm oyun geliştirmek için mücadele edecek ekiplere başarılar diliyorum.”

Oyununu tüm dünya görsün

Öğrencisinden profesyoneline herkesin katılabileceği bu etkinlikte, daha önce beraber çalışmamış olan ama oyun yapımı aşkıyla yanan kişiler, cuma akşamından pazar öğleden sonraya kadar geçecek zaman içerisinde, belirlenen bir tema üzerinde, spontane oyun projeleri üretecek ve etkinliğin sonunda bu projeleri tüm dünyaya sunacaklar.

GGJ’de geçen yıl 95 ülkeden oyun geliştirme ekipleri, sadece bir hafta sonunda 7 binin üzerinde oyun geliştirdi.