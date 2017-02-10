Panasonic kurumsal tabletlerin araç içi montajının avantajlarını inceliyor

Avrupa’da yapılan bir araştırma, kurumsal tabletlerin yalnızca yüzde 19’unun araç içine monte edildiğini ortaya koyuyor.

Panasonic’in yayınladığı yeni bir rapor, kurumsal tabletlerin montaj seçenekleri konusundaki görüş ve kullanım farklılıklarını ortaya koyuyor. Avrupa’nın önde gelen teknoloji analiz ve araştırma şirketi IDC’ye göre, kurumsal tabletlerin yalnızca yüzde 19’u araç içine monte edilirken, şirketlerin yalnızca yüzde 23’ü tabletlerini araçlarına monte etmeyi değerlendirdiklerini bildiriyorlar. Panasonic tarafından yayınlanan “Dock’lamak ya da Dock’lamamak, işte bütün mesele bu” raporu, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kullanıcılarla yapılan görüşmeler ışığında araca monte edilen tabletlerin iş süreçleri açısından faydalarını irdeliyor.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Mühendislik Çözümleri Genel Müdürü Robert Blowers, raporla ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Bazı şirketlerin neden böylesine mantıklı bir adımı atmamış olduklarını anlamak ve araç montajı çözümleri sunarken, şirketleri hangi kritik konuların etkilediğini öğrenmek istedik. Sonuç olarak, ofiste bulunan bir çalışanınıza bir bilgisayar verip, onu etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacak masayı ondan esirgemezsiniz değil mi? O halde neden mobil bir çalışana, bir üretkenlik aracı sunup ister ofisten, ister yoldan çalıştığında hem üretkenliğini daha da artıracak hem de güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayacak şartları sunmak istemeyesiniz?”

IDC’ye göre, şirketleri bu yöntemden uzak tutan konuların arasında güvenlik endişeleri (yüzde 52), karmaşık kurulumlara dair endişeler (yüzde 44), mevzuat (yüzde 40) ve sertifikasyon (yüzde 38) konuları yer alıyor. Bununla birlikte cihazların araç montajını değerlendirmiş olan kurumların nezdinde en önemli faktörler arasında mevcut araç içi bağlantı konuları (yüzde 54), sınırlı şarj imkanları (yüzde 50) ve mobil çalışanların, işlerini yapabilmeleri için birden çok cihaza ihtiyaç duymaları (yüzde 49) yer alıyor.

Araç montajının faydalarını öğrenmek isteyenlere kapsamlı rapor

Lojistik ve altyapı sektörlerinin yanı sıra acil servisler ve yol yardım kurumlarından BT profesyonellerinin görüşlerine başvuran Panasonic, bir araç montaj çözümünü başarılı bir şekilde uygulamak için gerekli kilit önemdeki kavramları ortaya koydu. Rapor, kişiselleştirme ve tasarım, güvenlik ve sertifikasyon, bağlantı, uygulamalara sahada erişim, güvenlik, servis ve destek konularını kapsıyor.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Mühendislik Çözümleri Genel Müdürü Robert Blowers, “Panasonic montaj çözümlerini kullanan, farklı kıtalardaki müşterilerle konuştukça araca monte edilmiş cihazların hem kullanıcıya hem de işletmeye ne kadar faydalı olduğunu gördük. Dilerim, şirketler bu rapordan istedikleri bilgileri alabilir ve ‘Dock’lamak mı, Dock’lamamak mı’ sorusunu kesin ve net olarak yanıtlayabilirler.”