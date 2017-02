Panasonic tam dayanıklı dizüstü bilgisayarı tanıttı

İkisi bir arada dizüstü bilgisayar, kamu sektörü, devlet ve büyük şirket uygulamalarında verimlilik için 10 yıl geriye dönük uyumluluk sağlayarak 3:2’lik en boy oranı avantajı sunuyor.

Panasonic, Toughbook ailesinin son üyesi olan, dünyanın ilk 3:2 en boy oranlı, tam dayanıklı, ayrılabilen ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını duyurdu. Cihaz, Panasonic’in 7. nesil dayanıklı Toughbook dizüstü bilgisayarı olmanın yanı sıra, 20 yıllık dayanıklı bilgisayar tasarımı ve üretimi inovasyunun zirvesi niteliğinde.

3:2 en boy oranlı, 12” geniş ekran dizaynı, konfigüre edilebilme kapasitesiyle, kurumsal mobil bilişim uygulamalarında rakipsiz esneklik ve performans sağlıyor. Toughbook CF-33 ayrılabilen dizüstü bilgisayar, çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılabilen klavyesi ve bir çok farklı şekilde kullanılabilecek geniş ekran tabletiyle mobil çalışanlar için en iyi şartları sunuyor. Cihazın hedef sektörlerini, kamu hizmeti ve telekomünikasyon alanlarındaki emniyet, acil servis ve hükümet birimleri, savunma, sahra hizmeti çalışanları, bakım ve servis teknisyenleri oluşturuyor.

Ayrılabilen ikisi bir arada cihaz, Panasonic’in en çok tercih edilen Toughbook CF-31 ve CF-20 serisinin bir evrimi olarak son nesil Intel® CoreTM vProTM işlemci ile destekleniyor ve üstün performanslı, Windows 10 Pro’ya uygun (Windows 7 Professional downgrade seçeneği mevcut) ilk dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Ayrıca çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için, ilave ayarlanabilir seçeneklerle zengin iş arayüzü seçeneklerine de sahip. Ayrılabilen tabletin üzerinde USB 3.0, HDMI, LAN, micro SD-XC ve kulaklık portu mevcutken, klavye dock’unda 2x USB 3.0, USB 2.0, LAN, Serial, HDMI, SD-XC ve VGA portları bulunuyor. İlave tablet kurulum seçenekleri ikinci USB 2.0 portu, Seri Port ve Barkod Okuyucu, Akıllı Kart Okuyucu, Temassız Akıllı Kart Okuyucu ve Parmak izi Okuyucu içeriyor.

İki farklı model

Panasonic Toughbook CF-33, eldiven ile veya yağmur altında kullanılabilen dokunmatik ekranı ve değişken ekosistemiyle iki ayrı model seçeneği ile geliyor: CF-33 ikisi bir arada ayrılabilen dizüstü bilgisayar (tablet ve klavye dock’u) veya CF-33 Tablet (sadece tablet). Ayrıca CF-33’ü önceki CF-31 modelindeki araç docklarıyla uyumlu hale getirmek için, isteğe bağlı araç montaj adaptörü seçeneği de mevcut.

Daha uzun ömürlü

Cihaz çalışırken değiştirilebilen ikiz pil, kullanıcıya, özellikle enerjiye kısıtlı ulaşabilen mobil çalışanlara daha uzun şarj ömrü sağlıyor. Kullanım sırasında bataryayı değiştirebilme seçeneğiyle, Panasonic Toughbook CF-33 ekstra uzun vardiyalarda aralıksız çalışabiliyor.

Yüksek esneklik

6 farklı çalışma moduyla, Panasonic Toughbook CF-33 iş uygulamaları için bir dizüstü bilgisayarın ve tabletin en iyi özelliklerini sağlıyor. Tablet ayrılabiliyor ya da dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Panasonic Toughbook CF-33, cihaz nasıl kullanılırsa kullanılsın, kapsamlı endüstriyel port seçenekleri ve ayrıca maksimum esneklik veren ayarlanabilir seçenekler sunuyor.

Büyük ve parlak

Açık alanda parlak gün ışığında veya sağanak yağmurda kullanım için tasarlanmış olan Panasonic Toughbook CF-33, 12” 10-parmak kapasiteli Dual touch QHD ekrana (2160 x 1440 piksel) sahip. 3:2 en boy oranı, saha hizmetindeki mobil profesyonellerin veya Bilgisayar Destekli Sevk Etme (CAD)’de emniyet görevlilerinin iş uygulamalarını görüntülemeleri için ideal. Dokunmatik ekranı eldivenle çalışanlar için uygun olmakla beraber, cihaz 1200cd/m² aydınlatması ile açık alanda çalışan tablet kullanıcıları için yeni seviye bir görüntüleme kalitesi sağlayan son ekran teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, en zor hava şartlarında bile en yüksek kalitede yazı, çizim ve imza hassasiyetine ihtiyaç duyan çalışanlar için bir IP55 dijital kalem içeriyor.

Üstün performans

Panasonic Toughbook CF-33, uzun yıllar boyunca stabil bir kullanım süresi sağlarken, mobil müşterilerin ihtiyaç duyduğu gücü sunmak için Intel®’in en son teknolojisiyle çalışıyor. Toughbook CF-33, Windows 7. nesil Intel Core işlemci ile yapılandırıldığında Windows 10 Pro ile kullanılabiliyor ve hala Windows 10’a geçmekte olan kullanıcılar için 6. jenerasyon Intel işlemcisi ile yapılandırıldığında ayrıca bir Windows 7 Professional downgrade seçeneği mevcut. Windows 10 Pro’lu The Toughbook CF-33, Intel® i5-7300U, 8GB RAM (4GB ve 16GB proje seçimleri) ve 256GB SSD (128GB and 512GB proje seçimleri) ile geliyor.

Etkili iletişimci

Panasonic Toughbook’un CF-33 stereo mikrofonlu bir 2MP web kamerası ve 8MP belgelemeye dönük arka kamera donanımı ile kullanıcılar görüntüleri kolaylıkla yakalayabiliyor ve alandaki diğer çalışanlarla paylaşabiliyor. Mobil çalışanları her zaman bağlantıda tutmak adına, CF-33 ofise ve işgücü işletme sistemlerine bağlantı için bir 4G LTE ve doğru navigasyon için son çıkan U-Blox NEO-M8 GPS seçeneği sunuyor.

Ekosistemi destekliyor

Panasonic Toughbook CF-33 ikisi bir arada ayrılabilen notebook yolda ya da ofiste mobil çalışanların üretkenliğini maksimize etmek için bir dizi çevresel arabirime sahip. Cihazın ince, özel üretim araç dock’u, araç içindeyken güçlü iletişim sinyalleri için çift anten geçişi ve monte edildiğinde kullanıcıya tam fonksiyonellik sağlamak için port çoğaltıcıya sahip. Klavye tabanı monte halde olduğunda tablet çıkarılabiliyor. Cihaz, güvenli tutmak için hafıza modunda ya da güvenli mesajlaşmak ve GPS fonksiyonuna ulaşım için dönüştürülebilir modda kilitlenebiliyor. Şık tasarımlı Masaüstü Port Çoğaltıcı ile Panasonic Toughbook CF-33 ikisi bir arada ayrılabilen dizüstü bilgisayar, yüksek performanslı ekran cihazı olarak da kullanılabiliyor. Dört yuvalı şarj aleti birden fazla bataryayı şarj edip işin aksamasını engellemesiyle büyük organizasyonlar için ideal şartları sağlıyor.

Hem dayanıklı hem kullanıcı dostu

Panasonic Toughbook CF-33, dayanıklılıkta magnezyum şasi mirasından yararlanıyor; IP65 gücüyle ve 120 cm*2 ‘ye kadar suya dayanıklılığı ile tüm açık alan kullanımları için ideal hale geliyor. Buna rağmen, Toughbook’un bu son jenerasyonu, dizüstü modundaki 2.761 kg (6.09 Ib.) ağırlığı -ayrılabilen tablet 1.527 kg (3.37 Ib.)- ile öncekilere göre çok daha rahat taşınabiliyor.

Ürüne erişim

Panasonic Toughbook CF-33, 3 yıl standart güvence belgesine sahip ve 2017’nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.