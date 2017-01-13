Panasonic Toughpad tabletler uzaya çıktı

34.000 metre yüksekliğe uçarak uzaya yaklaşan, -67C’lik soğuklara maruz kalan ve sonra saatte 250 mil hızla Dünya’ya yol alan Panasonic Toughpad’ler hala tam kapasite çalışıyor!

Sağlamlığıyla ün salan Panasonic Toughpad dayanıklı tabletler ve mobil cihazlardan ikisi, cihaz şimdiye kadar yapılan en zorlu testte uzaya gönderildikten sonra hala çalışıyor. İki farklı seyahatte, seyahati kayda alan kameralarla çevrili bir meteoroloji balonundan sarkarak 34.000 metre yüksekliğe çıkan Toughpad FZ-N1 el tableti ve FZ-G1 tablet uzay yakınlarına ulaştı. Burada -67C’lik soğuk havaya maruz kalan cihazlar, balonun patlamasının ardından saatte 250 mili aşan bir hızla Dünya’ya düştü.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Ürün Müdürü Jon Tucker test hakkında şöyle konuştu: “Ürünlerimizin dayanıklı olduğunu biliyorduk ancak teknik uzmanlarımız bile Toughpad tabletlerin bu kadar zorlu bir testten sağlam çıkabileceğinden emin değildi. Toughpad’ler, jetlerin normal uçuş yüksekliğinin 3 katına ve Armstrong hattının üzerine, yani insanların basınç ayarlı özel kıyafetler olmadan hayatta kalamayacağı “yakın uzay” denilen bölgeye kadar çıktı. Ardından hızla Dünya’ya düşen cihazlarda birkaç çatlak ve çizik dışında hiçbir hasar yoktu ve hala çalışıyor ve kaydediyorlardı.

Panasonic Toughpad cihazlar, Sentintospace şirketinden Dr. Chris Rose ve Dr. Alex Baker tarafından uzaya gönderildi. Farklı nesneleri yakın uzaya göndermek ve bu seyahatleri kaydetmek konusunda uzmanlaşan bu şirket daha önce bir reklam kampanyası için Specsavers oyuncak ayısını ve Kelvin Jones’un klibi için bir taşınabilir televizyonu yakın uzaya göndermişti. Sentintospace ekipleri balonu ve taşıyacağı yükleri hazırlıyor, uçuş rotasını hesaplıyor, Sivil Havacılık İdaresi’nden onay alıyor, uçuşu takip ediyor ve sonra da balonun düştüğü yere gidip düşen uçuş materyallerini topluyor.

Dr. Chris Rose, Toughpad testi hakkında şunları söyledi: “Toughpad tabletleri yakın uzaya göndermek şimdiye kadar yaptığımız en zorlu işlemlerden biriydi. Balon patladıktan sonra, balonun taşıdığı her şey büyük bir hızla Dünya’ya doğru düşüşe geçer ve bu da bizim için etkileyici görüntüler yaratır. Başlangıçta bir anIığına, bu cihazların, yakın uzayın zorlu koşullara dayanamayacağını düşündüm. Ancak gördüm ki Toughpad’ler bu ünlerini boşuna kazanmamış.”

Panasonic Toughbook dizüstü bilgisayarlar ve Toughpad tabletler ve mobil cihazlar, çalışılan yer neresi olursa olsun mobil çalışanların üretkenliğini artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı. En zorlu koşullarda hizmet vermek üzere tasarlanan Toughpad’ler sarsıntıya, düşmelere, şiddetli titreşime, suya, toza ve aşırı sıcaklık değişimlerine dayanabilecek şekilde tasarlandı. Cihazlar askeri, acil servis, lojistik, perakende, kamu hizmetleri ve ulaşım gibi pek çok sektör ve alanda kullanılıyor.