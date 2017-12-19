Paramanya’ya Su Şehri haritası ekleniyor

Türkiye’deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Paramanya’ya yepyeni ve heyecan dolu bir harita geliyor. Su Şehri haritasında oyuncular suyun gücünü kullanarak rakiplerini alt etmek için yarışacak.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya, yeni güncellemesiyle oyunculara keyifli, heyecanlı ve adrenalini yüksek bir harita sunuyor. Yeni Su Şehri haritası oyunculara suyun gücünü kullanma fırsatı veriyor. Bu harita sayesinde oyuncular su vanalarını açıp kapatarak hem kendilerini hem de rakiplerini istedikleri kareye sürükleyebilecekler.

Rakibi suyun gücüyle sürükle

Yeni bir oynanış şekli getiren Su Şehri haritası, oyuncuların kazanma stratejilerinde rol oynayacak farklı taktikler geliştirmelerine olanak tanıyor. Oyuncu, suyun gücünü avantaj kazanmak için ya da rakip oyuncuyu güç durumda bırakmak için kullanabilecek.

Paramanya’nın keyfi Türkiye’ye özgü içerikleri

Paramanya’nın mobil oyuncular arasında bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, oyundaki karakterlerin ve mekanların yerelleştirilerek, oyuncuların Türkiye’ye özgü içeriklerle buluşturulması. Oyuncular Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nasreddin Hoca, Selahaddin Eyyübi gibi tarihimizin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı buluyor. Ayrıca Paramanya’nın Türkiye Haritası da ülkemizin farklı şehirlerine sahip olmanın ve o şehre özgü simgeleri inşa edebilmenin keyfini sunuyor.

Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.