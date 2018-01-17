Perakende mağazaları veriye dayalı performans ölçümleriyle satışlarını artırıyor

Perakende mağazaları ve AVM’ler, artan metrekare maliyetlerinden maksimum faydayı sağlayabilmek için veriye dayalı performans ölçümüne ihtiyaç duyuyorlar.

Mağaza maliyetleri her geçen gün artarken hem AVM’ler hem de perakendeciler müşteri trafiği, trafiğin satışa dönüş oranları ile mağaza performans yönetimlerini veriye dayalı yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Düşük performans gösteren lokasyonları belirliyor, müşteri yoğunluğuna göre yapılan doğru personel planlaması ile maliyetlerini kontrol altına alıyor, satışlarını artırıyorlar.

Türkiye’de Sensormatic güvencesiyle perakendecilerin hizmetine sunulan ShopperTrak, üç boyutlu kameralarla yakaladığı görüntüleri bulut tabanlı bir platform üzerinde analiz ediyor. Müşterilerin akıllı telefonlarından gelen Wi-Fi ve Bluetooth sinyallerini de algılayabilen entegre çözüm, bu sayede müşterilerin mağaza içindeki konumlarını analiz edebiliyor.

İşletmeye ait satış verileri ve personel çalışma çizelgelerinin de bir veri kaynağı olarak entegre edilebildiği platform; mağaza, müşteri ve personel çerçevesinde elde ettiği verilerden anlamlı ve gerçekçi bilgiler çıkararak perakendecilerin satışlarını, performanslarını ve operasyonel verimliliğini iyileştiriyor. Kullanıcı dostu görsel analizler ışığında mağaza performanslarını çok boyutlu olarak karşılaştırabilen yönetim kademesi, daha etkin ve çabuk karar verme kabiliyeti kazanıyor.

AVM’lerde daha verimli kiralama için kapsamlı analizler

Türkiye’de tüketicilerin yaygın olarak tercih ettiği alışveriş merkezlerinde ShopperTrak ile elde edilen trafik ve ziyaretçi davranış analizleri çok yönlü avantaj sağlıyor. ShopperTrak ile AVM içinde müşterinin ilk ziyaret ettiği mağazadan, mağazaların genelde hangi sırayla ziyaret edildiğine, koridor trafiğinden mağazalara giriş oranlarına kadar zengin çeşitlilikte veriler analiz ediliyor. Bu sayede AVM içindeki alanların kiralama koşulları, güncel ziyaretçi trafik verilerine ve kanıtlanabilen lokasyon değerlerine göre belirleniyor.

Düzenlenen kampanya ve etkinliklerin nasıl sonuç verdiği, ziyaretçi trafik verileri baz alınarak isabetli biçimde ölçümlenebiliyor. Yeni kampanyalar hazırlanırken bu analizler göz önünde bulundurularak, çok daha etkin planlamalar yapılıyor. Ayrıca AVM’nin yoğun saatlerinde temizlik ve güvenlik gibi müşteri memnuniyetine doğrudan etki eden ekipleri güçlendirmek için ek personel planlamasını yapmak kolaylaşıyor.

Sektörde ilk ve tek: Veri Kontrol ve Doğrulama Hizmeti

Sadece ShopperTrak tarafından sunulan veri kontrol ve doğrulama hizmeti ile platformdan alınan verilerin doğruluğu ve devamlılığı sağlanıyor. Veri kontrol ve doğrulama hizmeti; perakendecilerin ve AVM yöneticilerinin iş süreçlerini sorunsuz ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Dünyanın dört bir yanında binlerce lokasyonda kullanılan ShopperTrak, verilerin anonim kullanımı ile ortak bir indeks sunuyor. Küresel veya bölgesel ölçekte sektör performans istatistiklerini içeren periyodik indeksler sayesinde sektör oyuncuları, kendi performanslarını perakende sektöründeki diğer oyuncular ile kıyaslama fırsatına sahip oluyor.