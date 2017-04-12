Perakendede geleceğin anahtarı teknoloji ve yenilik

Organize gıda perakende sektörünün en büyük organizasyonu olan Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) 2017, perakende sektöründe işletmelere “Dönüşüm” başlığı altında “Verimlilik” stratejilerinin paylaşıldığı oturumlarla devam etti. Gerçekleşen oturumlarda gelişen teknoloji ve değişen tüketici profili konuşulurken yerel zincirlerin bu değişim sürecinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda paylaşımlarda bulunuldu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu olan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal‘ın katılımıyla kapılarını açtı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvenin açılışının ardından gerçekleşen oturumlarda gelişen teknoloji ve değişen tüketici profiliyle birlikte yerel zincirlerin yol haritaları masaya yatırıldı.

Verimliliğin ve Büyümenin İtici Gücü: “Sürdürülebilirlik” konulu oturumunda konuşan Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens, 100 yıldır Türkiye’de bulunduklarını ve yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Türkiye’de perakende sektörü bizim için çok önemli. Yerel zincirlerin pazar payı yüzde 37. Bu sebeple sizlerle gerçekleştireceğimiz yakın iş birlikleri hem önemli hem de gerekli. Birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

“YEREL ZİNCİRLER DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇEVİK OLMALI”

Dünyadaki trendlerin, tüketici alışkanlıklarının ve profilinin çok çabuk değiştiğinin altını çizen Goossens, yerel zincirlerin bu süreçte çevik olması gerektiğini belirtti. Goossens, şöyle devam etti: “Günümüzde yeni nesillerin tüketici olmaya başlamasıyla hepimizin “Milenyum Çocukları”na ve sosyal medyaya daha yakın durmamız lazım. Türkiye’de sosyal medya çok gelişmiş durumda. Dünyanın bu hızlı gelişimine bizler de ayak uydurmalı ve kısa zamanda gelişmeleri takip ederek değişmemiz lazım. Bu değişim size farklılaşmayı da sağlayacak. Değişime ayak uydurabilen ve farklılaşmayı sağlayabilen yerel zincirler ise büyük zincirlerin her zaman bir adım önünde olacaktır.”

Unilever Dijital Direktörü Yüce Zerey de tüketici ihtiyaç hiyerarşisinin değiştiğini anlatırken “Dijital dünyada ve sosyal medyada tüketici artık daha agresif. Günümüzde pratik bir tüketici profili bulunuyor. Marka sadakati zayıf, elindeki kıt kaynaklara rağmen iyimser bir yandan da acımasız bir dürüstlükle deneyimlerini aktaran bir tüketici var artık günümüzde” dedi. Değişen tüketiciyle birlikte iletişim dilinin de değiştiğini belirten Zerey, görsel iletişimin önem kazandığını ifade etti.

Tüketici için kalitenin belirleyici olduğunu belirten Bizerba Global Perakende Çözümleri Direktörü Tudor Andronic ise kalite için yenilikçi olunması ve inovasyondan destek alınması gerektiğini kaydetti. Andronic, yerel zincirlerin geleneksel rakabetten korkmaması gerektiğini vurgularken yeniliğe açık olmaları gerektiğini söyledi.