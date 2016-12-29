Periscope’a 360 derece video desteği geldi

Mikro blog sitesi Twitter’ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope, pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliğe kavuştu.

Mobil canlı yayın furyasına Persicope da kayıtsız kalamadı. Periscope yayınladığı yeni güncellemeyle 360 derece video desteği vermeye başladı. Sadece ‘Insta360 camera’ ile kullanılabilen özellik ilk aşamada test kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Periscope’ın merakla beklenen bu özelliğinin kısa sürede hem iOS hem de Android kullanıcılarının tamamının beğenisine sunulması bekleniyor.