Pil patlamalarıyla ilgili yanlış bilinenler

Son zamanlarda batarya patlamalarının gündeme gelmesiyle birbiri ardına açıklama yapan ünlü medya kuruluşlarının “teknoloji editörleri”nin bir kısmının yaptığı bilgisizlik içeren yanlış açıklamalar kullanıcıların tedirginliğini artırmaktan başka işe yaramıyor. İşte doğrular…

Cep telefonu, elektronik sigara gibi bataryalı cihazlarda yaşanan yanma ve patlamalar teknoloji editörlerinin canlı yayınlara bağlanmasına da vesile oldu. Ancak verilen bilgiler sıradan insanın doğru bilinen yanlışlarından öteye geçmiyor. Özellikle Li-On bataryaların kullanımı hakkındaki bilgisizlik daha fazla ortaya çıktı.