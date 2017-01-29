Pil patlamalarıyla ilgili yanlış bilinenler

Son zamanlarda batarya patlamalarının gündeme gelmesiyle birbiri ardına açıklama yapan ünlü medya kuruluşlarının “teknoloji editörleri”nin bir kısmının yaptığı bilgisizlik içeren yanlış açıklamalar kullanıcıların tedirginliğini artırmaktan başka işe yaramıyor. İşte doğrular…
Cep telefonu, elektronik sigara gibi bataryalı cihazlarda yaşanan yanma ve patlamalar teknoloji editörlerinin canlı yayınlara bağlanmasına da vesile oldu. Ancak verilen bilgiler sıradan insanın doğru bilinen yanlışlarından öteye geçmiyor. Özellikle Li-On bataryaların kullanımı hakkındaki bilgisizlik daha fazla ortaya çıktı.
- Li-on bataryanın patlama nedeni gece şarjda tutulması değildir. Bu bataryalar şarj olunca şarjı keser.
- Sık şarj patlama nedeni değildir. Aksine li-on piller ne kadar sık şarj edilirse o kadar verimli olur.
- Pili sıkça tam bitirmek doğru değildir. Aksine li-on piller sürekli %15-20’nin altında şarj edilirlerse ömürleri kısalır. Bu da patlama-yanma nedeni değildir.
- Li-on pil için ısınma en büyük tehlikedir.
- Orijinal olmayan bataryalar ve değerleri bataryayla uyumsuz şarj üniteleri kullanmak patlama nedenleri arasındadır.
- Yanma-patlama olayları sanıldığı kadar sık değildir.