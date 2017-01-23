PlayStation Türkiye, oyun fuarı GIST’te oyunseverlerle buluşuyor

PlayStation Türkiye, 2 – 5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ikincisi gerçekleşecek GIST (Gaming İstanbul) oyun fuarına katılarak son yeniliklerini ve PlayStationVR sistemini oyun severlerle buluşturacak.

Sony, bu yıl ikincisi İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan GIST (Gaming İstanbul) oyun fuarına katılıyor. 2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Sony, oyun severlere PlayStationVR sistemini, en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini tanıtacak. PS4 platformundaki birçok oyunu deneme imkânı sunacak olan fuarda, katılımcılar, PS VR ve PS4 temalı özel hediyeler kazanabilecek.

Oyun dünyası ile amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen herkesin davetli olduğu 10.000 metrekarelik Gaming İstanbul Fuarı’na uluslararası ve yerel oyun stüdyoları, oyun dağıtımcıları, konsol ve donanım üreticileri, mobil oyun üreticileri, oyun dernekleri, oyun tasarımcıları ve geliştiriciler de katılacak.