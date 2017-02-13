Raylar üzerinde 430 km hız

Şanghay’daki uluslararası havalimanını şehir metro hattına bağlayan manyetik levitasyon trenleri saatte 430 km hız yapıyor.

Dünyanın en hızlı yolcu trenlerinden biri Şanghay’daki Pudong Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcuları şehir metro hattına taşıyor. 30 km’lik bir hat üzerinde çalışan tren, bu mesafeyi 7 dakika 20 saniyede geçebiliyor. Manyetik raylı tren adıyla da bilinen manyetik levitasyon (MAGLEV) treni raylı bir sistem üzerinde kayıyor; tekerlek sürtünmesi söz konusu olmadığı için daha fazla hız yapabiliyor.

Bu sistemin ardında basit bir bilimsel mantık yatıyor. Mıknatısta bir artı uç ile eksi uç birbirini çekerken iki artı uç (veya iki eksi uç) birbirini iter. İşte manyetik kaldırma sisteminde bu itmeden yararlanılır ve elektro mıknatıslarla tren vagonları hızla ileri doğru itilir.