Robotik ABD’den iki ödülle dönüyor

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı “ilk” okul olarak, Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan Fen ve Teknoloji Lisesinde Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak alan öğrenciler ulusal ve uluslararası turnuvalarda tarihi başarılar elde ediyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, ABD Houston ‘da düzenlenen dünyanın en önemli yarışması FIRST RoboticsCompetition’da, 2 ödül kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya’da düzenlenen FRC Turnuvası’nda yarışmanın en saygın ödülü olan “Chairman’sAward”u ülkemize ikinci kez kazandıran öğrenciler Houston ‘da gerçekleşen dünya şampiyonasında 4 bin takım arasında ilk 3’e girerek “California Bölgesel Şampiyonluğu ve Chairman Dünya Finalistliği” ödüllerinin sahibi oldu.

Geçtiğimiz günlerde gurur veren bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, Amerika Kaliforniya’da düzenlenen FIRST RoboticsCompetition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’sAward’u ödülünden sonraHouston ‘da gerçekleşen dünya şampiyonasında 4 bin takım arasında ilk 3’e girerek “California Bölgesel Şampiyonluğu ve Chairman dünya finalistliği” ödüllerinin sahibi olarak tarihi bir zafere imza attı. Geçtiğimiz yıllarda JudgesAward ve Team SpiritAward gibi ödülleri kazanarak ülkemizi Amerika’da en iyi şekilde temsil eden “INTEGRA 3646”, böylece ödüllerine yenilerini ekledi.

Bilim Dünyası için Kazanım

Lise öğrencilerinin kendi robotlarını inşa etmelerine olanak sağlamanın yanı sıra, pek çok 21. yüzyıl yeteneği edinmelerini de sağlayan değerlendirme kriterlerine sahip olan FRC turnuvaları, mühendisliğe ilgi çekici bir başlangıç olan robot yapımı sayesinde bilimi sevdirmeyi ve bilime özendirmeyi amaçlıyor. Yarışmacıların bilimi ve bilimsel aklı yaymak üzere yaptığı her çalışmanın dikkate alındığı şampiyonluk ödülü, takımın ürettiği robottan bağımsız bir şekilde sadece takımın FIRST mesajını nasıl aktardığına ve teknolojinin gelişmesine sene boyunca yaptıkları çalışmalarla nasıl katkıda bulunduklarına göre de değerlendiriliyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi,Faydalı Model Geliştirmede de Lider

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin biyoloji, fizik, kimya, bilgisayar, enerji verimliliği, Türk dili ve edebiyatı, bilim tarihi ve tarih, matematik, coğrafya, psikoloji alanında hazırladıkları araştırma projeleri ulusal ve uluslararası alanda da ödüller kazanıyor.

TÜBİTAK Fizik Olimpiyatları’nda toplam 24 madalya kazanan, Bilim Olimpiyatları’nda gümüş ve altın madalya almaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri aynı zamanda Türkiye’nin en çok faydalı model geliştiren lisesi olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Öğrencilerin çevre ve sosyal konularda fark yaratacak ve patenti alınan birçok projesi aynı zamanda ‘Faydalı Model’ olarak da tescilleniyor. Faydalı modellerin yanı sıra yaptıkları projelerle patent başvuruları yapan öğrenciler, başvuru sayısında Türkiye’deki pek çok üniversiteyi de geride bırakıyor.