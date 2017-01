Rolls-Royce teknolojiyle satış rekoru kırdı

Rolls-Royce Motor Cars, bugün yaptığı açıklamada, markanın 113 yıllık geçmişi içinde, 2015 satışlarına kıyasla %6’lık yükselme yaşanan, yıllık en yüksek ikinci satış sonuçlarını duyurdu. 50’den fazla ülkede müşterilere toplam 4.011 araç teslim edildi ve bu markanın gücünü ve direncini bir yıl boyunca dünya çapında lüks ürünler için zorlu piyasa koşullarında onaylamış oldu.

Torsten Müller-Ötvös, CEO, “Bu çarpıcı sonuç, dünyanın en seçici müşterilerine en iyi İngiliz lüks ürünlerinin küresel bağlamda hitap ettiğini kesin bir ifadeyle doğruluyor” dedi. Rolls-Royce, Batı Sussex’te Goodwood’taki Centre of Luxury Excellence’taki (Lüks Mükemmellik Merkezi) işçilerin sıkı çalışmaları ve yaratıcılıklarının ürünü olan gerçek bir Büyük Britanya imalat başarısı hikayesidir. Uzun vadeli, sürdürülebilir, başarılı bir büyüme stratejisine kararlı bir şekilde bağlıyız ve bu sonuç, küresel belirsizliklerin arasında bu yaklaşımı doğruluyor. 2016, Rolls-Royce’un rönesansının başarıdaki ilk bölümüne imza atmak için mükemmel bir yıl olduğunu kanıtladı. Rolls-Royce için başarı Büyük Britanya için başarı demektir ve Rolls-Royce’un merkezimizdeki yerini korumaya olan bağlılığımızı huzurunuzda tekrar doğruluyoruz. ”

Şirket, Amerika kıtasının da aralarında bulunduğu en büyük küresel pazarlarda en yüksek satış oranlarını kayda geçti; Amerika’da 12%, Avrupa’da 28% ve Asya-Pasifik bölgesinde %5’lik artışlarla. Bireysel pazarların bazıları da önceki oranları geride bıraktı; özellikle %51 artışla Japonya, %30 ile Almanya, %26 ile markanın iç pazarı olan Büyük Britanya, %23 ile Çin ve %10 ile ABD olmak üzere.

Koşulların olumsuz olduğu tek büyük bölge, tüm lüks mallar için tüketici talebinin ekonomik ve siyasi belirsizlik sebebiyle düşüşe geçtiği Orta Doğu idi. Bununla birlikte, bu zorlu piyasa koşullarına rağmen, Ortadoğu, 2016 yılının üçüncü en büyük pazar olarak kayıtlara geçti. Rolls-Royce Motor Cars Dubai, dünyada en çok satış yapan bayilik ödülünü kazandı.

Uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığının bir parçası olarak, Rolls-Royce, 2016 yılında global bayilik ağını 136’ya çıkaracak altı yeni yetkili bayii ilan etti. Yeni bayiiler Güney Kore’deki Rolls-Royce Motor Cars Studio’yu ve Dubai’de yenilikçi bir butik tarzında konsepti kapsıyor.

Modeller

Rolls-Royce’un kaliteli ürünlerine yönelik süreklilik kazanmış global talep, Wraith ve Ghost modellerinin süregelen başarıları ve 2016 yılında yeni Black Badge modellerinin tanıtılmasıyla daha da arttı. Bir diğer büyük katkı da Dawn üstü açık modellerinin şimdiye kadar yeni bir Rolls-Royce modeliyle elde edilmiş en güçlü ön sipariş oranlarıyla sağlandı.

2016, ayrıca, yedinci nesil Phantom’ın son üretim yılıydı, onun yerine gelecek modelin 2018 sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Phantom, koleksiyonlarını tamamlamak için nihai kişiye özel siparişlerini güvence altına almaya can atan müşterilerle ve Rolls-Royce tarihinin önemli bir parçasına sahip olan şirketin en üst düzey “amiral gemisi” ürünü ve “dünyanın en iyi otomobili” olarak statüsünü korudu.

Kişiye Özel Ismarlama (Bespoke)

Yılın en önemli noktası, şimdiye kadar Rolls-Royce tarafından üstlenilen en büyük tek siparişin başarıyla tamamlanmasıydı: Makao’da bulunan THE 13 oteli için için özel olarak tasarlanmış ve el işi ile hazırlanan 30 adet Extended Wheelbase Phantom filosu. İlk araba, 2016 Cenevre Uluslararası Motor Show’da, The 13 Holdings Limited kurulu eş başkanı ve lüks girişimcisi olan Stephen Hung’a devredildi. Bunun gibi siparişler Rolls Royce’un otomotiv dünyasındaki tek Gerçek kişiye özel ısmarlama (Bespoke) kralı olduğunu doğruluyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, neredeyse satış rakamlarının önemli olduğu kadar, ısmarlama teklifinin devam eden büyümesi de Rolls Royce’un gücünün göstergesidir. Markanın temel inançlarından biri, gerçek lüksün derinden kişisel olması ve bu bağlamda Rolls-Royce’un Ismarlama kapasitesine ve işçiliğine yoğun yatırım yapmaya devam etmesidir.

2016’da üretilen neredeyse her Phantom, Ghost, Wraith ve Dawn, Rolls-Royce’u dünyanın tek gerçek el yapımı lüks motorlu taşıt yapımcısı olarak doğrulayan eşi benzeri olmayan Ismarlama (Bespoke) tasarım öğelerini içeriyor. Bu pozisyon, 2016 yılında Phantom Zenith Koleksiyonu ve “Dawn – Inspired by Fashion” modelinin yanı sıra “Ghost Eternal Love”, “Nautical Dawn”, “Dusk to Dawn” ve “Phantom Wisdom” gibi benzersiz modeller de dahil olmak üzere en yeni ısmarlama (Bespoke) koleksiyonları ile güçlendirildi. Phantom Zenith Koleksiyonu için Bespoke Wraith Luggage Koleksiyonu ve Picnic Hamper da dünya çapında ciddi beğeniler alarak yüksek talep gördü.

Rolls-Royce’un başarısı, konfor seven müşterilerin gereksinimlerinin içtenlikle karşılanmasına dayanmaktadır. Bu, 2016’da ikisinde de olağanüstü sonuçlar elde eden, markanın “Provenance” (önceden sahip olunan) ve “Financial Services” (Finansal Hizmetler) programlarının başarısında da yankılandı. Bu özel çözümler, günümüzün lüks patronlarının çoğunun kaliteli nesnelere yatırım yapma yollarını yansıtıyor.

Kapanışta Müller-Ötvös, “Geçtiğimiz yıllar boyunca tarihi markamızın kazandığı başarılardan gurur duyuyoruz. Rolls-Royce, kendinden emin bir şekilde kararlılıkla ilerlemekte. Çok yönlü lüks dünyasıyla ilgili benzersiz ve ayrıntılı anlayışımıza dayanan iş modelimiz, benzersiz ve ayrıcalıklı bir marka olarak sağlam adımlarla gelişim üretmeye devam ediyor. Müşterilerimizin bizden talep ettiği budur ve bizim sunacağımız hizmet de bu olacaktır.” dedi.