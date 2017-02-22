Sabancı Üniversitesi uluslararası iş ve inovasyon işbirliğinin Türkiye yürütücüsü oldu

Sabancı Üniversitesi, Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 Programı kapsamında başlattığı, 12 Avrupa ve Brezilya kuruluşundan oluşan, CEBRABIC (Avrupa-Brezilya İş ve İnovasyon İşbirliği Merkezi) Projesi’nin Türkiye yürütücüsü oldu. Projenin Türkiye koordinasyonunu Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar üstleniyor.



Avrupa-Brezilya İş ve İnovasyon İşbirliği Merkezi – AB üye ülkeleri ve Latin Amerika’nın önde gelen ekonomisi Brezilya arasındaki araştırma, teknoloji ve girişimcilik alanındaki işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu proje üyesi olan konsorsiyum ortakları, CEBRABIC merkezini kurmak için dört yıl boyunca birlikte çalışacaklar. Projenin koordinatörlüğünü Brezilya’daki Sanayi Odaları Federasyonu (Confederação Nacional da Indústria (CNI)) ve Almanya’nın Berlin kentinde bulunan Fraunhofer IPK yürütecek.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar konuyla ilgili açıklamasında, Sabancı Üniversitesi’nin uluslararası bir işbirliği içinde yer almasının araştırma ve geliştirme işbirlikleri yapma konusunda birçok yeni kurumla tanışma ve beraber iş yapma olanağı yaratacağına dikkat çekti.

CEBRABIC Projesi kapsamında Brezilya’da girişimcilik alanında bir mükemmelliyet merkezi sistemi kurulacağını söyleyen Çetindamar, bu merkezin AB ülkeleri ile arasındaki ilişkilerin kurulmasını ile araştırma-iş dünyası ilişkileri organize edeceğine vurgu yaptı.

Dilek Çetindamar “Biz de Sabancı Üniversitesi ekibi olarak bu merkezin kuruluşunda strateji oluşturulması, eğitim programlarının hazırlanması ve web sitelerinin oluşturulmasına katkıda bulunacağız. Uluslararası bir deneyim edinmiş olacağız. Bizim girişimcilik faaliyetlerimize de etkisi olacak. Bu proje sayesinde geliştirdiğimiz uluslararası işbirliklerinin bizim kuluçkamızda ve oluşturduğumuz ekosistemimizde bulunan girişimcilerle bağlantısını kurabilme şansımız olacak. Özellikle de Türkiye’den Brezilya’da iş yapmak isteyen veya halihazırda yapan kurumlarla ilişkiye geçilecek, proje ortaklıkları oluşturmaya çalışılacak. Ayrıca proje kapsamında oluşturulacak olan eğitim programlarını daha sonra üniveristemizde de kullanıma açacağız.”dedi.

CEBRABIC Projesi’nde Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Macaristan, Portekiz, İspanya ve Türkiye’den toplam 12 ortak kurum yer alıyor.