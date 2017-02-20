Sabiha Gökçen’in verilerini depolayacak

Yaklaşık 30 milyon kişiyi dünyanın birçok bölgesine ulaştıran İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, verilerinin depolanması ve yönetimini daha da hızlandırmak amacıyla NetApp’ın flaş teknolojisini kullanma kararı aldı.

Stratejik konumu, fonksiyonel mimarisi, ulaşım olanakları ve yolcu dostu kullanım alanlarıyla Türkiye’yi dünyaya bağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, verilerinin depolanması ve yönetimini daha da hızlandırmak için NetApp’ın yüksek performanslı flaş teknolojisini tercih etti.

Hizmete girdiği 2001 yılında yaklaşık 47 bin kişiyi yurtiçine ve yurtdışına yolcu eden Sabiha Gökçen Havalimanı, yaklaşık 30 milyon kişiyi ağırlayan büyük bir yapıya dönüştü. Ortaya çıkan bu iş yükünün yarattığı devasa verinin depolanması ve iş sürecinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için çok daha güçlü ve hızlı bir depolama altyapısına ihtiyaç duyuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yat. Yap. ve İşl. A.Ş. (İSG) bu ihtiyacını karşılamak için veri depolama, yedekleme ve yönetimi alanında dünyanın lider şirketlerinden NetApp’ın All Flash FAS ürün ailesi içerisinde yer alan AFF 8040 Metro Cluster çözümünü kullanmaya başladı.

NetApp’ın bu yeni çözümü sayesinde birinci sınıf performans ile endüstrinin en iyi veri yönetimi tek bir çözümde bir araya getirildi. All-flash depolama teknolojisi ile sunucu verimliliği arttırılarak iş süreçleri ciddi şekilde hızlandırıldı. Eskiyen verileri kusursuz bir şekilde flaş üzerinden diske taşıyabilme kapasitesine de kavuşan havalimanı yatırım karlılığını da arttırmış oldu. Ayrıca ürün ile birlikte gelen Flash Bundle paketi sayesinde operasyonel maliyetler de düştü. All Flash FAS sistemlerinde kullanılan Flash Bundle paketindeki yazılımlar, ihtiyaç duyulan düşük toplam sahip olma maliyeti ile verilerin yönetilmesini sağlayan performans ve kapasiteye sahip esnek bir ortamı sunuyor. Flaş teknolojisi ile bir araya gelen yazılımlar, depolamada gerekli olan hızları karşılamak için güçlü bir yaklaşım ortaya koyarken bu yolda performans ve verimliliğin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyor.

NetApp’ın hayata geçirdiği proje ile ilgili değerlendirmede bulunan İSG IT Direktörü Gürkan Altıner, “Yaptığımız işin bir gereği olarak 7×24 sürdürülebilir bir sürece sahip olmamız gerekiyor. Bu sürdürülebilirliği sağlamak için ürünlerinin kaliteli olması ve daha az desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle NetApp’ı tercih ettik. Çözüm ortağımız Atacom Bilişim A.Ş’nin projenin öncesinde ve hayata geçirilmesi sürecinde yapmış olduğu profesyonel katkıları sayesinde yeni sistemimizi başarılı bir şekilde devreye aldık.

Kurduğumuz yeni altyapı ile verilerimizi her açıdan kontrol edebiliyor ve böylece kesintisiz hizmeti mümkün hale getiriyoruz. Yaptığımız iş en küçük bir gecikmeyi bile tolere edebilecek bir iş değil. Sistemin flaş tabanlı olması nedeniyle hızlı tepki alıyoruz. Bu da iş süreçlerimizde en küçük bir gecikmenin dahi yaşanmasının önüne geçmemizi sağlıyor. Büyümemizin getirdiği veri artışı devam ettikçe NetApp ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurdukları sistem ile ilgili konuşan NetApp Türkiye Kanal Takım Lideri Agah Murat Arkalı ise şunları söyledi: “Veri miktarı arttıkça flaş ile optimize edilmiş, ölçeklenebilir ve tamamlanmış zengin verilere sahip platformlar, kurumsal depolama alanında hayati bir rol oynuyor. Kurumlar, flaş kullanmanın toplam sahip olma maliyeti ile ilgili sunduğu avantajdan faydalanırken aynı zamanda karma iş yükü yoğunluğunu en uygun şekilde kontrol edebilen bir altyapıya kavuşuyor. Yüksek flaş optimizasyonu yapılmış güçlü portföyümüz ile Türkiye’nin en önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen’in gücüne güç, hızına hız katmış olmaktan gurur duyuyoruz.”