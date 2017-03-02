Sahibinden tek yön uzay bileti!

Elon Musk, her girişimiyle dünyayı şaşırtan bir kişi. Herkesi uzaya götürmekte de ısrarlı! Ancak uzaya yolculuk vaatlerinin inandırıcılığı giderek azalıyor sanki… Uzay yolculuğu bileti, Ay’da arsa satın almak gibi elit sınıfın yeni prestij unsurlarından biri mi yoksa?

Girişimci Elon Musk şimdi de insanlara Ay’ın etrafında bir tur attırmayı vaat ediyor. Daha şimdiden iki zengin ‘uzay turisti’ Musk’ın SpaceX şirketine büyük miktarda ödemeyi yaptılar bile. Bunun devamının geleceği de malum. Kim olduğunu bilmediğimiz bu kişiler bir hizmete mi yoksa bir hayale mi para yatırıyorlar? Bilinmeyen bu.

Yıllar önce bir deodorant markasının organize ettiği uzaya gitme macerası da defalarca ertelendi. Şimdi de 2020 yılından söz ediliyor. Tüm bu vaatler, kampanyalar, Mars’ta koloni kurma hikayeleri gibi işlerin sonu erteleme ya da iptalle sonuçlanırken Musk bu işi başarabilecek mi? Yoksa uzay yolculuğu yeni çağın hayal tacirliği mi? Bu soruların yanıtlarını birkaç yıl içinde alabileceğiz. Çünkü bilim çevreleri de bu konularda sessiz.

İnsan unsurunu göz ardı ederek yapılan çalışmalarda bir gariplik var sanki… Daha uçakla şuradan şuraya gitmenin bile önemli riskleri varken, bir mekikle geri dönüşü epey zorlu ve şüpheli bir yolculuğa çıkmaya hevesli bu zenginler kimler? Gerçekten Mars’taki bir kolonide yer almak isteyecek kadar ya da bir mekik içinde tur atacak kadar cesur -hayatından vazgeçmiş mi demeliyim?- insanları neden tanımıyoruz?

Yoksa uzay yolculuğu denilen şey, şöyle bir yükselip geri konan gelişmiş bir zeplinden ibaret mi olacak? Fikrimiz yok şimdilik. Ancak şu var ki, haberlere bakılırsa, bu kampanyalardan birine deodorant seri no’su ile çekilişle katılan Halil Kayıkçı kendini astronot ilan edip zengin oldu bile!