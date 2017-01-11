Sahipsiz hayvanlar için fon yaratan uygulama

Kâr amacı gütmeyen mobil uygulama “Ben Dostum” sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir bir fon yaratmak hedefiyle hayata geçti. Ben Dostum, 10 milyon civarında olan hayvansever kitlenin bu uygulamayı kullanmasını sağlayarak, reklam ve üyelik gelirleriyle sürdürülebilir fon yaratmayı hedefliyor.

Kâr amacı gütmeyen, mobil uygulama temelli bir sosyal sorumluluk projesi olan Ben Dostum, sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir bir fon yaratmak üzere yola çıktı. Projenin hedefi, sahipsiz hayvanları besleyen, hayvanlara tedavileri ve yuva bulmaları için emek harcayan kişi ve organizasyonlara destek olmak. Bu amaçla oluşturulan mobil uygulamayla reklam, üyelik ve sponsorluk gelirleri kazanılacak ve bu kazanımın tamamını yine sokak hayvanları için tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarını giderecek şekilde harcanacak.

Hedef kitlesi bireysel kullanıcılar olan uygulamada zaman içinde kurumsal firmalarla da sponsorluk anlaşmaları yapılarak “Askıya Mama” göndermeleri sağlanacak ve aylık, belli periyotlarda ya da tek seferlik yardımlar alınacak. Ticaretinde hayvanlarla ilgili ürünler olan tüm işletmeler de bu uygulamanın hedef kitlesi. Veterinerler, hayvan klinik ve hastaneleri, mama üreticileri ve hatta bakıcı ve eğitmenler de bu uygulamada yerlerini alabilecek ve doğru hedef kitleye ulaşabilecek.

Projenin ilk versiyonunu tamamlamak için üç yazılım mühendisi, bir teknoloji mimarı ve bir tasarımcının yaklaşık beş ay aktif bir şekilde çalıştığını anlatan Projenin Kurucularından Yalçın Tarkan ve Figen Tarkan sonraki süreci şöyle anlatıyor: “Bulutta sunucu kiralandı. Sunucu ve mobil altyapı hazırlandı. Başta İzmir olmak üzere İstanbul ve Ankara’da hayvan dostu gönüllü ve gruplara ulaşıldı ve toplantılar yapıldı. Her üç şehirde Ben Dostum gönüllü proje ekipleri oluşturuldu. Popüler bölgelerdeki işletmelere gidilip proje hakkında bilgi verildi ve farkındalık yaratıldı. Sosyal medya hesapları yaratıldı, web sitesi kuruldu ve dijital pazarlama süreci başlatıldı. Dost işletmeleri diğerlerinden ayırmak için Ben Dostum çıkartması bastırıldı.”

“Ben Dostum” uygulaması

Uygulama, hayvanseverlerin zor, zahmetli ve çok da verimli olmayan yollarla yaptıkları işleri kolaylaştıracak. Mobil uygulamanın beş ana işlevi var: Hayvan dostu işletmeler, acil yardım ve anlık bildirimler, mama-tedavi kumbara ve ilanları, sahiplenme ve yuvalandırma, bakıcı-eğitmen-nakil hizmetleri.

Uygulama içinde kullanıcılar ödedikleri küçük miktarlar karşılığında ürün (mama) ya da hizmet (tedavi) satın alabiliyor. Uygulamada parayla ilgili dört ayrı süreç var ve bütün bu süreçlerde Ben Dostum aracılık yapıyor, yardım edilen miktarların doğru yerlere ulaşımını sağlıyor ve kötüye kullanımını engelleyen garantör olarak rol alıyor. Paralar projeye özel açılmış ayrı bir banka hesabında toplanacak, projeye ilişkin tüm gelir ve giderler bu hesap üzerinden yürütülecek ve düzenli olarak yayınlanacak ve sosyal platformlarda paylaşılacak. Ben Dostum platformu dahilinde yapılan her türlü para hareketi bağımlı bir yeminli mali müşavirlik firması tarafından denetlenecek. Platformun temel amaçlarından biri olan hayvanlar üzerinden çıkar sağlamanın önüne geçmek için yapılan şeffaflaştırma uygulamaları, sadece bağış toplayan hayvan aktivistleri için değil platformun kendisi için de geçerli olacak. Uygulama içindeki iyi ve kötü mekanlar, Ben Dostum projesinde mekan müfettişi olarak sorumluluk almak isteyen gönüllüler tarafından denetlenecek.

Tedavi yardımı: Uygulama içine tedavi ilanlarına yardım etmek isteyen kişiler istedikleri miktarda yardım edebilecekler (bunu sanal pos ile ve 3D güvenlik ile yapacaklar). Tedavi tutarı, uygulama içinde otomatik olarak güncellenecek ve yeterli miktar toplanınca otomatik ilan kapatılacak. Hemen ardından tüm yardım yapan kişilere ilanın kapandığı ve ilgili paranın toplandığına dair anlık bildirim gidecek. Bu para ne ilanı açan kişinin hesabında ne de veteriner hesabında toplanacak. Para Ben Dostum hesabında blokeli olarak toplanacak. Proje yetkilileri veterinerin hesap bilgilerini alarak fatura karşılığında ilgili tutarı banka yoluyla gönderecek. Tüm bu hareketler şeffaf bir şekilde denetleniyor ve yayınlanıyor olacak.

Mama yardımı: Satın alınan mamalar entegrasyonu yapılan mama şirketlerine otomatik sipariş geçecek ve fatura karşılığı ödemeler yapılarak, ilan sahibinin adresine kargoyla mama gönderilecek

Askıya mama: Sponsorların ve isteyen uygulama kullanıcılarının bir kap ve daha üzeri şeklinde yapacakları yer ve adres belirtmeden yapılan satın alımlar olacak. Burada uygulamada mama yardımı isteyen kişiler sahibi belli olmayan askıdaki mamaları kendi kumbaraları için alabilecekler.

Kumbaraya mama: Uygulama kullanıcılarının takip ettikleri gönüllülerin kumbaralarına istedikleri miktar ve zamanlarda mama yardımı yapmalarını ve bu yönde satın alımları sağlanacak. Mama yardımı için yapılan ödemelerden mama kumbaralarında birikerek yeterli

paket büyüklüğüne ulaştığında kumbara sahibinin adresine gönderilecek.

Ücretsiz olacak uygulama, aynı zamanda vakitlerinin sadece bir kısmını köpek gezdirme, kedi/köpek bakıcılığı gibi islerle değerlendirecek kullanıcılarına da ek gelir elde etme imkanı sunuyor. Güvenilir bakıcılar ile bakım sorumlulukları nedeniyle sahiplenmekten kaçınanlara kolaylık sağlarken, ücretsiz seminer ve bilgilendirmeler ile daha çok yuva yaratmak gibi ek faydalar da getiriyor.

Uzun zamandır hayvanlar için bireysel çalışan ancak bu konuda herkesi bir ortamda buluşturacak ve hayvan dostlarına yardım sağlayacak bir platforma ihtiyaç olduğunu düşünerek Ben Dostum’u yaratan Projenin kurucularından Yalçın Tarkan ve Figen Tarkan elde ettikleri gelir sayesinde geniş bir araziyi “Ben Dostum yaşam alanı” olarak kiralamak istediklerini söylüyorlar: “Tüm sahipsiz hayvanların, öncelikli olarak engelli ve yavruların barınacağı, tedavi edileceği, özgür ve mutlu yaşayacakları doğal bir yaşam merkezi kurabilmek ve yaşatabilmek istiyoruz. Burada kapalı bakım alanları, yatacakları konforlu odalar, oyun alanları, tedavi alanları yaratmak ve gönüllü ve profesyonel çalışan kişiler ile örnek bir doğal yaşam parkı yaratabiliriz. Ziyarete gelen çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize hayvan sevgisini, paylaşmayı ve tüm canlıların yaşam haklarına olan saygıyı öğretmek, aşılamak ve bu bilinci yaymak istiyoruz.”

Daha fazla bilgi için www.bendostum.com adresi ziyaret edilebiliyor.