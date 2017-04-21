Samsung Akademi robot takımı İTOBOT, FIRST Robotics Dünya Şampiyonasında

Samsung Akademi öğrencilerinin oluşturduğu İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İTOBOT Robot Takımı, dünyanın en büyük robot yarışması FIRST Robotics’in (FRC) şampiyonasında yarışacak. Türkiye’den şampiyonaya katılan tek devlet lisesi takımı olan İTOBOT, şampiyonluk için mücadele verecek.

Samsung Electronics’in uygulamalı eğitim programı Samsung Akademi, öğrencileriyle başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Samsung Akademi öğrencilerinin ve eski mezunlarının oluşturduğu İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı İTOBOT, dünyanın en büyük katılımlı robot yarışması FIRST Robotics (FRC) şampiyonasına Türkiye’den katılan tek devlet lisesi takımı oldu.

19-29 Nisan tarihleri arasında Amerika’nın Houston ve St. Louis eyaletlerinde gerçekleşecek şampiyona yarışmalarında İTOBOT Robot Takımı, dünyanın 120 bölgesinden şampiyonaya katılan 400’e yakın takım içinde yer alacak. 6 grup halinde gerçekleştirilecek ilk aşama yarışmaları sonucunda başarılı olan takımlar Einstein Finali’nde karşılaşacaklar. İTOBOT, Houston’da gerçekleşecek yarışlarda İTOBOT 6038 robot projesi ile mücadele verecek. İTOBOT 6038, FIRST Robotics’in Off-Season Türkiye ayağında geçtiğimiz yıl şampiyon oldu ve “En İnovatif Robot Ödülü”ne layık görüldü.

Samsung’un 2012’den bu yana sürdürdüğü eğitim programı Samsung Akademi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sahip olduğu toplam 12 laboratuvar ile mesleki ve teknik liselerde okuyan öğrencilere uygulamalı bir eğitim ortamı sunuyor. Samsung Akademi, tüketici elektroniği alanında sektöre nitelikli eleman sağlanmasına da destek oluyor.