Samsung başkan yardımcısı tutuklandı

Rüşvet, zimmete para geçirme gibi birçok suçla itham edilen Samsung lideri Lee Jae-Yong hakkındaki tutuklama emri mahkemece onayladı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Samsung’un başkan yardımcısı ve etkili bir lider olan Lee Jae-yong hakkındaki tutuklama emrini onayladı. Lee Jae-yong, Güney Kore hükümet yetkililerine rüşvet talebi üzerine gözaltına alındı.

Lee’nin, iki Samsung holding şirketinin birleşmesi için cumhurbaşkanlığı desteğini garanti altına almak için başkan Park Geun-hye’nin bir yardımcısına ait iki vakıf için 36 milyon dolar ödediği iddia ediliyor. Lee’nin tutuklanması için ilk emir geçtiğimiz ocak ayında verilmişti, ama reddedildi. Ancak durum devam etti ve Samsung liderini suçlayan yeni delil toplandı. Böylece ikinci bir emir çıkarıldı ve tutuklandı.

Lee’ye karşı suçlamaların listesinde zimmetine para geçirme, rüşvet, yalancı yemin, ceza kârının gizlenmesi ve yurtdışındaki varlıkların yasadışı devri ilk başlarda yer alıyor. Şu anda parmaklıklar arkasında tutuluyor ve bu durum davasının başlamasından sonra 18 ay kadar sürebilir. Özel savcılık ayrıca, bu hafta Samsung Electronics Başkanı Park Sang-jin için bir tutuklama emri çıkarma talebinde bulundu ancak bu talep bugün reddedildi.