Samsung CES’te ses getirdi

Samsung Electronics, TV’ler ve elektronik ev aletlerinden giyilebilir teknolojilere kadar uzanan eşsiz inovasyonlarla dolu yeni ürün portföyünü CES 2017’de tüketicilerle buluşturdu.

Samsung Electronics, CES 2017’de bu yıla damga vuracak yeniliklerini ve vizyonunu açıkladı. İnsanların günlük hayatlarında anlamlı değişimler yaratan Samsung, yeni akıllı TV hizmetlerinden elektronik ev aletlerine ve giyilebilir teknolojilere uzanan yeni ürünlerini tanıttı. Samsung, Quantum Dot teknolojisine sahip çerçevesiz QLED TV serisi ile yeni bir kategori yaratırken, mutfak yaşamını değiştiren Family Hub’ın yeni versiyonu 2.0’yi ve hem TV hem de giyilebilir teknolojiler alanında YouTube ve Under Armour gibi önemli markalarla yapılan iş birliklerini ilk kez tüketicilerin beğenisine sundu.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Samsung olarak insanların daha akıllı hayatlar yaşamalarına yardımcı olmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu yıl içerik ve hizmetler alanında iş ortaklıklarımızın yanı sıra eşsiz ürünlerle inovasyonu bir adım ileriye taşıdık. Tüketicilerin ihtiyaçlarını dinleyip ekosistemimizi güçlendirerek yaşam kalitelerini arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, “CES 2017’de tanıttığımız yeni QLED serimiz ile televizyon teknolojisindeki kuralları yine baştan yazıyoruz. QLED TV, yeni ve ileri Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk hacmini yüzde 100 yeniden üreten dünyanın ilk televizyonu. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor. QLED TV, geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntıyı yansıtıyor, önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini gösterebiliyor. QLED TV serisinde, tasarım ve kullanışlılık alanında gerçekleştirilen gelişmeler arasında bulunan tek bir şeffaf ‘Invisible Connection’ kablosu aracılığıyla tüm çevre aygıtlar toplanıp TV’ye bağlanabiliyor, böylelikle kablo karmaşasına da bir son veriyor. Ayrıca, “sıfır aralıklı duvar montajı” TV’nin, hızlı ve kolay bir şekilde duvara monte edilmesini sağlıyor. QLED’in vazgeçilmez bir diğer özelliği ise Müzik, Spor, Eğlence gibi farklı ilgi alanlarına yönelik zengin içerikleri tek bir platformda buluşturarak Smart Hub’ı bir adım ileriye taşımasıdır. Samsung olarak TV izleyicisi ne istiyorsa biz onu tasarlıyoruz” dedi.

Kişiye Özel Akıllı TV Hizmetleri

‘Spor’, ‘Müzik’ ve ‘TV Plus’ adlı yeni hizmetleriyle Samsung, Smart Hub platformu üzerinden tüketicilere TV tercihlerine dayalı kişiye özel içerik sunuyor. Samsung’un Akıllı TV ‘Spor’ hizmetiyle, spor tutkunları tuttukları takımların ne zaman maçı olduğu, maçın nerede yayınlandığı, maç sonucunun ne olduğu gibi bilgilerin tamamını tek bir navigasyon sayfasında görebiliyor. Samsung ‘Müzik’ hizmeti de Akıllı TV kullanıcılarının TV’de canlı yayınlanan veya doğrudan televizyon programlarında yer alan şarkıları kolayca aramasına ve belirlemesine olanak tanıyor. ‘Müzik’, aynı zamanda kullanıcıların yeni müzik parçalarını keşfetmesi ve istedikleri şarkıları çalması için Smart Hub platformundaki kullanıcı arayüzünün ‘Ön İzleme’ bölümünde öneriler de yapıyor. Son olarak ‘TV Plus’, yeni bir Akıllı Elektronik Program Rehberi (EPG) çözümü aracılığıyla birinci sınıf içerik hizmetlerine odaklanmış IP-tabanlı kanallar sunuyor. Böylece Samsung müşterileri artık, favori TV programlarının seri yayınları için kablolu yayınları beklemek zorunda kalmadan sadece ilgili TV Plus kanalını açarak hemen izleme imkanına sahip oluyorlar.

QLED TV ile görüntüde mükemmellik dönemi

Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV’lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başarıyor. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor.

Renk hacmi, farklı parlaklık seviyelerinde gösterilebilen renkleri ifade ediyor. Örneğin, bir yaprak, ışığın parlaklığına bağlı olarak sarımsı yeşil ile turkuaz arasında farklı renklerde algılanabilir. Samsung QLED TV ekranı, parlaklıktan kaynaklanan çok ince renk farklılıklarını bile yakalayabiliyor. Bu tür renk ayrıntıları, geleneksel 2D renk alanı modellerinde bu kalitede gösterilemiyor.

Samsung’un yeni bir malzeme olarak metal Quantum Dot kullanmaya başlaması sayesinde görüntüde mükemmelliği yakalayan QLED TV, geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntıyı yansıtıyor, önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini gösterebilmesini sağlıyor.

YeniQuantum Dot’lar, Samsung QLED TV’nin sahnenin ne kadar ışıklı veya karanlık olduğuna veya içeriğin ne ölçüde aydınlık veya karanlık bir odada izlendiğine bakılmaksızın, koyu siyahları ve zengin detayları verebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Samsung QLED TV, doğru ve kusursuz renk sunma kabiliyetine zarar vermeden, 1,500 ila 2,000 nit gibi yüksek bir parlaklık üretebiliyor. Metal alaşımlı Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk performansını artırmak için parlaklığın feda edilmesi gerekmiyor. Aynı zamanda, görüntüleme açısı ne kadar geniş olursa olsun parlaklık korunabiliyor.

QLED TV serisinde, tasarım ve kullanışlılık alanında gerçekleştirilen gelişmeler arasında bulunan tek bir şeffaf ‘Invisible Connection’ kablosu aracılığıyla tüm çevre aygıtlar toplanıp TV’ye bağlanabiliyor. Ayrıca, “sıfır aralıklı duvar montajı” TV’nin, hızlı ve kolay bir şekilde duvara monte edilmesini sağlıyor. TV’yi duvara monte etmemeyi tercih edenler için Samsung, QLED TV’leri yükselten ve tek başına güzel bir ev aksesuarı olarak sergileyen iki yeni ayak sunuyor. Tüketiciler, bir resim şövalesine benzeyen ‘Stüdyo Stand’ veya TV’ye bağlandığında çağdaş bir heykeli andıran şık “Gravity Stand” tercih edebiliyor.

Family Hub 2.0 ile yeni bir dünyanın kapıları açılıyor

Akıllı mutfak konseptinde inovasyon anlayışıyla liderlik eden Samsung, en yeni Family Hub 2.0 buzdolabını CES 2017’de tanıttı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Family Hub 1.0 buzdolabı serisini yeni modelleri ve uygulama özellikleri ile bir adım ileri taşıyan Family Hub 2.0 buzdolabı serisi, ünlü 3 ve 4 kapılı gardrop tipi modellerinden 4 kapılı serisine kadar sunduğu 10 farklı modelle tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun buzdolabını seçebilmelerine izin veriyor.

Hem yönetim hem de kullanışlılık anlamında önemli bir yenilik sunan Family Hub 2.0, sahip olduğu iç ürün kamerası ile buzdolabının içinde yer alan gıdaların kapağın açıklamasına gerek kalmadan kontrol edilebilmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar, ayrıca, bu özel görüntüleme sistemi üzerinden gıdaların fotoğraflarını kullanarak alışveriş listelerini oluşturabiliyorlar. Yeni Family Hub 2.0 üzerinde bulunan Tarif Uygulaması da yemek tariflerine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesini sağlıyor.

Family Hub buzdolabının kapısında, aileler için interaktif buluşma merkezi olan 21,5 inç dokunmatik bir ekran bulunuyor. Samsung Smart Home uygulaması aracılığıyla aile üyeleri, her yerden gerçek zamanlı olarak fotoğraflar ve notlar paylaşabiliyor. Kullanıcılar, aynı zamanda akıllı telefon takvimlerini eş zamanlayabiliyor ve Sticki uygulaması aracılığıyla aile üyeleri ile programlarını paylaşabiliyor.

Family Hub, geçtiğimiz yıldan bu yana iki kez CES İnovasyon Ödülü aldı.

Michelin şeflerden ilham alan Chef Collection

Chef Collection, Kitchen FitTM tasarım buzdolabı, ankastre fırın, kompakt fırın, ısıtma çekmecesi, indüksiyonlu ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesinden oluşan birinci sınıf bir ankastre serisi sunuyor. Tüm ürünler, Samsung Club des Chefs üyesi olan Michelin yıldızlı şeflerden alınan ilham ile tasarlandı.

The Chef Collection uygulaması, tüketicilere Michelin şeflerinin eşsiz yemek tariflerini kendi evlerinde uygulama imkanı sağlıyor. Chef Collection serisi çok kısa süre içerisinde Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak.

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