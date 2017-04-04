Samsung DeX akıllı telefonu masaüstüne taşıyor

Samsung, akıllı telefonu masaüstü ortama taşıyarak çalışanların verimliliğini artırıyor. Çok sayıda cihaz taşıma ihtiyacını azaltmak için tasarlanan Samsung DeX, doğrudan akıllı telefondan daha büyük bir ekranda klavye ve mouse aracılığıyla uygulamalara erişim imkânı sağlıyor. Samsung akıllı telefon destekli yeni mobil çözüm, Android ve Windows uygulamaları için zenginleştirilmiş deneyim sunuyor.



Samsung, mobil profesyonellerin üretkenliğini artırmak ve birden fazla bilgi işlem cihazı bulundurma ihtiyacını azaltmak amacıyla tasarlanan Samsung DeX’i duyurdu. Galaxy S8 ve S8+ ile uyumlu olan Samsung DeX, kullanıcıların doğrudan akıllı telefondan daha büyük bir ekranda klavye ve mouse aracılığıyla uygulamalara sorunsuz erişmelerini, dokümanlarını düzenlemelerini, web’de gezinmelerini, video izlemelerini, mesaj yanıtlamalarını ve daha fazlasını sağlıyor. Android tabanlı masaüstü benzeri bir deneyim sunan Samsung DeX, bu özelliğiyle profesyonellerin çalışırken verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Klavye ve mouse ile kullanım için optimize edilmiş Android kullanıcı arayüzü birden fazla boyutlandırılabilir pencere, içerik menüsü ve masaüstü web tarayıcısıyla baştan aşağı yeniden tasarlandı. Samsung, Microsoft ve Adobe ile işbirliği yaparak Samsung DeX’in Microsoft Office ve Adobe Acrobat Reader ve Adobe Lightroom gibi Adobe mobil uygulamalarla uyumlu hale getirilmesiyle daha önce bir akıllı telefonun sağlayamadığı masaüstü benzeri işlevsellik ve kullanıcı arayüzü sunmaya başladı. Samsung DeX, Citrix, VMware ve Amazon Web Services gibi ortaklıklara dayalı çözümlerle Windows işletim sistemine dayalı uygulamalara erişim sağlıyor. Böylece kullanıcılar, sanal masa üstlerine uzaktan ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

Samsung DeX mobil profesyonellerin verimliliğini artırıyor

Akıllı telefonun günümüzde çalışanların vazgeçilmezi haline geldiğine işaret eden Samsung Electronics Türkiye Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Burak Destici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Samsung DeX ile beyaz yakalı profesyonellere rahat ve esnek bir masaüstü deneyimi sunuyoruz. Samsung DeX bir sunum yapmak veya uzaktan belge düzenlemek gerektiğinde, profesyonellere yalnızca akıllı telefonlarını kullanarak etkili bir şekilde çalışabilme fırsatı sunuyor. Ayrıca kurumsal kullanıcıların güvenlik endişesini ortadan kaldırmak için Samsung DeX ile akıllı telefonlarının ve verilerinin, Samsung Knox güvenlik platformuyla korunmasını sağladık.”

DeX Station, iki adet USB 2.0, Ethernet, HDMI çıkışı,USB Type-C güç girişi ve bir soğutma fanını da içeren donanımıyla profesyonellerin ihtiyaç duyduğu bağlantıyı sağlıyor. DeX Station ayrıca Samsung akıllı telefon bağlandığında hızlı bir şekilde şarj etmek için Adaptif Hızlı Şarj (AFC) teknoloji de sunuyor.

Şu anda sadece Samsung Galaxy S8 ve S8+ ile uyumlu olan Samsung DeX Station’ın tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 599 TL olarak belirlendi. Nisan ayı içinde shop.samsung.com/tr adresinden ön sipariş ile satışa sunulması planlanan ürün, 21 Nisan itibarıyla tüm mağazalarda yerini alacak.